El diputado Edwin Luzardo (ABP-Zulia) denunció este martes que el mal manejo que se le ha dado al coronavirus en la entidad a la que representa ha generado el colapso del sistema de salud y que casos confirmados y sospechosos son puestos en cuarentena sin la atención mínima necesaria.

«Es atroz el tratamiento que se le ha dado a los pacientes por parte del régimen, todos los casos, confirmados y sospechosos están siendo confinados a 25 hoteles de la entidad y no tienen la atención debida, de manera que están todos juntos», dijo durante el debate de la AN sobre el coronavirus.

Estimó que se incrementarán los casos confirmados y que el manejo ha sido desde el punto de vista político y no como un problema de salud. “No se ha manejado con sinceridad las cifras y la cantidad de muertos supera muchísimo más de lo que señala el régimen. Sumado a ello, están las renuncias de los médicos por no contar con la debida protección, tal es el caso del Director del Hospital Central Maracaibo, estado Zulia, Samuel Viloria, quien murió por COVID-19 y así están amenazados una gran cantidad de galenos en la entidad”.

Alertó que no debe seguir la centralización en Caracas para la confirmación de los exámenes de la pandemia, porque tardan mucho y lo que se logra es la expansión del coronavirus como está sucediendo en el Zulia.

Por su parte, el Diputado José Trujillo (AD-Aragua) destacó que la administración de Maduro sigue mintiendo sobre la pandemia. «Declaró este domingo que en el país hay solo 128 casos nuevos, cuando en Brasil existen 56 mil, Colombia 18 mil, Panamá 17 mil y en las islas del Caribe hay muchos más casos que en Venezuela».

Señaló que los países más importantes afectados por la pandemia, son EEUU, Brasil, Rusia, India, Reino Unido y Perú, de los cuales tres están en América. “Eso nos dice que estamos en pleno epicentro de la pandemia y Venezuela no escapa de eso”.

“Miren la mentira, cuando el régimen dice que hay 128 casos en el país, solo en el Zulia se ha demostrado que hay 800 casos. Al igual que las muertes, lo que pasa es que en el acta de defunción le cambian la causa de la muerte”.

Indicó que el contagio no solo está sucediendo en los estados fronterizos, sino también en Caracas, Miranda, Nueva Esparta, Lara, Falcón y Aragua. “Estos estados no son fronterizos, eso quiere decir que la pandemia está en todo el territorio nacional y nadie se va a escapar de ella, sobre todo los más vulnerables que son los pacientes desnutridos, así como los pacientes de tercera y cuarta edad”, alertó.

Resaltó que Europa puede entrar en la flexibilización porque tienen control, en cambio Venezuela nunca debió hacerlo, porque no tiene los requisitos y el principal de ellos, es contar con un sistema de salud adecuado “y no lo tenemos, no porque lo digamos nosotros, sino porque las Naciones Unidas dijo que en Venezuela hay unas crisis humanitaria compleja, eso es suficiente para no entrar en flexibilización”.