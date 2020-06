El diputado Lawrence Castro (VP-Mérida) rechazó que el TSJ/ANC nombre a los nuevas autoridades del CNE, a los que calificó de «falsos» y aseveró que esto constituye un nuevo atropello al Parlamento, a sus diputados y el derecho al voto de los venezolanos.

«Esto que ha intentado hacer Maikel Moreno es una obra de teatro de mala calidad, nombrar un CNE mediante mecanismos ilegales se ha convertido en su nueva payasada. Un chiste cruel y de mal gusto de la dictadura, así como ha sido todo lo que ha venido haciendo para supuestamente restablecer la política institucional de Venezuela. Estos rectores falsos, estos rectores de goma de la usurpación representan lo peor de la sociedad venezolana; a nadie engañan tratando de decir que quieren resolver el problema de manera institucional, cuando se han prestado para quebrantar y violar una y otra vez la constitución», expresó según nota de prensa-

Aseveró que esto solo ha fortalecido al Parlamento y acotó Maduro reconoció con el acuerdo con la OPS, que la única AN que existe es la que preside Guaidó. «El acuerdo con la OPS demostró el talante democrático del presidente Juan Guaidó y su buen corazón, además de su disposición de sacrificio por el pueblo. La dictadura tuvo que reconocer que es el Parlamento de Juan Guaidó el que tienen la legitimidad de la fuerza para que entre la ayuda humanitaria y los apoyos en recursos. Ya aquí queda en ridículo Maikel Moreno y ese TSJ chimbo que lo único que hace es prestarse para que siga la crisis institucional al malinterpretar a conveniencia lo que a ellos les da la gana interpretar de la constitución».

Recordó que Maduro ha tratado por todos los medios de sobornar y extorsionar a los diputados de la AN y comprar una que otra conciencia dentro de los partidos políticos. «Así como lo hicieron con el bufón de circo de Luis Parra y la camarilla que lo acompaña que traicionaron a los venezolanos y han demostrado lo minúsculo de sus cabezas cuando prefirieron cambiar la dignidad y al país por unos cuantos miles de dólares, por los que seguramente la justicia internacional los juzgará cuando el régimen caiga, al igual que sus familiares y vecinos porque son cómplices de que se haya extendido mucho más el tiempo de crisis que sufren los venezolanos cada día», sentenció.

«Los que se prestan para este falso nombramiento son cómplices y van a tener las mismas consecuencias de los personeros del gobierno, al igual que cayó Alex Saab por ser el principal financista de Maduro».

Gobierno de Emergencia Nacional no es una campaña

Afirmó que tras la decisión del TSJ/ANC la AN seguirá en la recuperación de la institucionalidad del país y por tener elecciones libres. «Es necesario que la dictadura entienda que su tiempo se acabó, que el Gobierno de Emergencia Nacional es una necesidad para el país y que la crisis no la va a resolver Maduro con Irán, Rusia o China. No va a poder detener el desastre económico ni la catástrofe humanitaria mientras siga pensando que el modelo político que debemos calarnos los venezolanos es una revolución comunista y corrupta»».

«Los diputados y la resistencia de aguante debemos seguir presionando a través de nuestros aliados, a través de Estados Unidos, la Unión Europea y todos los países del Grupo de Lima para que los venezolanos tengamos elecciones libres, procesos electorales competitivos y con los que podamos tener un país estable, Nosotros hemos puesto al frente nuestra propuesta de un acuerdo nacional con todos los sectores, con todos los que quieran rescatar al país. Esto no es una burla, no es una campaña, es un planteamiento político de unidad nacional porque no es justo que por una camarilla de corruptos revolucionarios estemos pasando hambre y al borde de la muerte».

Dijo que la sentencia de Maikel Moreno quedará ante el mundo y ante los venezolanos como una «payasada más» y aseguró que a Maduro le queda poco tiempo en el poder que usurpa desde 2018. «Seguros estamos de que Maduro en cualquier momento, doblega y sale del poder porque no es posible sostener un país en las condiciones que estamos. Tarde o temprano la población volverá a salir a exigir sus derechos porque no podemos seguir esperando que la pandemia nos trate mejor que a los otros países, mientras no tenemos servicios públicos y el país se cae a pedazos».

«Debemos romper el miedo, debemos seguir con la presión y la conciencia política, los venezolanos debemos exigir la instauración de un Gobierno de Emergencia Nacional que nos lleve a un acuerdo para elecciones libres. Los venezolanos no queremos más burlas, queremos democracia, queremos trabajar, queremos respeto a la propiedad privada, salir adelante, producir nuestro propio dinero. Ya basta del estatismo y del militarismo. ¡Abajo las cadenas del comunismo que han implantado en el país! ¡Abajo la dictadura de Nicolás Maduro y sus cómplices», concluyó.

Nota de prensa.