Con el acuerdo que se firmó entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que lidera el presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó; existe un reconocimiento ‘implícito’ por parte del G4 a la denominada usurpación. Así lo considera el diputado de Vente Venezuela por el estado Aragua, Luis Barragán.



“Está implícito un reconocimiento a la usurpación. Y hay un problema con todo esto: la usurpación decreta un estado de alarma, la AN no lo considera porque no reconoce a la usurpación, a pesar de que el estado de alarma violenta la Constitución; pero con este acuerdo, hay un reconocimiento implícito de la usurpación que dijo que no iba a reconocer a la AN”, precisó Barragán en contacto con ND.

Ayer en la noche se hizo noticia un presunto acuerdo rubricado entre una representación del gobierno/AN y la administración madurista para hacerle frente a la crisis causada por el coronavirus, usando fondos que están resguardados en la OPS.

No obstante, para Barragán, con dicho acuerdo se pierde el propósito del ‘cese de la usurpación’.

“No estamos para acuerdos parciales de ningún tipo. Se pierde la solución, que pasa por el cese de la usurpación. Entonces, el objeto del acuerdo de la pandemia es que se puedan llegar a acuerdos a otras áreas, ¿qué están tramando? ¿Llegar a un acuerdo para el manejo del problema petrolero y del combustible en Venezuela? Ahí hay un problema que debemos vislumbrar”, criticó.

“¿Esto significa acaso un reconocimiento de las debilidades y fortalezas de las dos partes que se están sentando a negociar dependiendo de sus áreas de influencia? El país está esperando el cese inmediato de la usurpación, entonces pareciera que fuesen como contrapartes en conflictos territoriales. Esta es una guerra civil no declarada y simbólica, y no porque hay cuerpos armados, sino porque somos una inmensa mayoría desarmada y pacífica que pide ayuda internacional porque solos no podemos, contra una minoría ínfima armada hasta los dientes”, continuó.

“Me da la impresión de que se está tratando como si fuesen partes de un conflicto cuando esto se trata de una guerra no convencional, aquí esto busca evadir responsabilidades. ¿Por qué llegar a un acuerdo? ¿Qué tipo de responsabilidades están evadiendo? Cuando tienes una usurpación que es absolutamente culpable de todo el caos que sufre el país, pero también tienes una oposición que está evadiendo sus responsabilidades. Su deber es dirigir todos sus esfuerzos hacia el cese de la usurpación”, dijo.

Y al mismo tiempo aprovechó para responsabilizar al G4 de esta movida política, pues asegura que no tiene facultad ni competencia alguna para hablar o decidir en nombre del Parlamento, que incluye “suscribir acuerdos unilaterales arbitrarios en conflicto con este gobierno”.

Si hay resultados positivos, ¿cuál sería la postura?

Dice Barragán que los posibles resultados que emanen de este acuerdo serán excepcionales, parciales y aislados, porque no se van a corresponder con la magnitud de la pandemia.

“Esto es apenas un paño caliente que no va a resolver el problema de una política pública en materia de salud y salubridad que es como la que se solicita”, consideró.

“Entonces estos resultados, parciales, siempre serán aislados, son bienvenidos, pero lo que tratamos de resolver es un problema masivo, global, no excepcional. Pudiera ser que se beneficien algunas personas urgidas, pero se trata de centenares de miles de venezolanos que corremos un riesgo, porque no hay ni siquiera boletines epidemiológicos”, recriminó.

Y asintió que el problema es de fondo, porque la vida de millones de venezolanos está en riesgo “y esto hay que atenderlo a tiempo”.

“El beneficio es excepcional, es aislado, y lo que queremos los venezolanos es resolver el problema de fondo, enfrentar la pandemia adecuadamente con políticas públicas en materia sanitaria, asumir responsablemente el problema, pero no suscribiendo acuerdos, porque lo coherente es que esto sea considerado por la AN, de quien por cierto depende la encargaduría presidencial”, cuestionó.