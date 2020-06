La diputada Dignora Hernández ( (F-16J) manifestó este jueves en una entrevista que el G4 está sellando el “pacto de cohabitación y traición a la soberanía popular” si acata la sentencia del TSJ/ANC donde exhortan a consignar el listado de preseleccionados a rectores del CNE.



La parlamentaria indicó que el Comité de Postulaciones para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha sido juramentado por la AN, por lo que de plano rechazó la existencia del mismo. Y preguntó que de juramentarse, ante qué ente lo haría: “No sabemos si va a ir a la fraudulenta asamblea constituyente, a la asamblea parapeto del Grupo Clap, o a la legítima Asamblea Nacional”.

Para Hernández, el grupo integrado por cuatro partidos opositores conocido como G4, coincide con el mismo objetivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), de enrumbar al país hacia unas elecciones parlamentarias como solución a la crisis que vive el país. “Todo este despropósito sí tiene un propósito claro; se trata de las mafias actuando y moviendo a sus colaboradores del G4 como peones en un tablero de ajedrez”, dijo.

Recordó que fueron miembros de este mismo grupo los que se sentaron en Oslo a “dialogar” con el “régimen”, y los que se unieron en un comité de postulaciones “que no han podido juramentar”, con el Psuv. “Al comienzo decían que era por presidenciales, ahora coinciden con el régimen en parlamentarias”, agregó.

En este sentido cuestionó: “¿Qué están negociando? ¿Cuántos rectores le tocan a cada uno? ¿Cómo la sociedad venezolana puede confiar en un voto libre, cuando sectores que prometieron la salida del régimen se sientan con ellos mismos a repartirse un Poder Electoral, que según la Constitución, debe ser imparcial?”.

La diputada afirmó que frente a un escenario donde el “régimen” de Nicolás Maduro se ve en el riesgo de perder el poder, no hace más que “radicalizarse para enquistarse en él”. Por lo que sentenció que los integrantes de la AN fueron elegidos por los venezolanos para que le dieran un cambio al país, y no para que se convirtieran en unos “apéndices y aplaudidores de oficio de este régimen”.

Advirtió que de la AN acatar la sentencia del “ilegítimo” Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y descartar las acciones y demandas del legítimo Poder Judicial en el exilio –electo por el propio Parlamento-, entonces se sellaría lo que calificó como “el gran pacto de cohabitación y traición a los venezolanos”. A su juicio, la sentencia del TSJ/ANC “pone en tres y dos a los grupos que sabemos quieren participar en la farsa electoral”.

Resaltó que durante el primer año de gestión de la AN, y en consecuencia con el mandato popular del plebiscito 16 de julio de 2017, Vente Venezuela indicó que el parlamento debía avanzar en la reinstitucionalización de los Poderes Públicos, y que no fue hasta cuatro años y seis meses más tarde, y con el regreso al hemiciclo de los exdiputados del Psuv, que se decidió avanzar en ese sentido.

Dignora Hernández indicó que por estas razones fue que en noviembre de 2019 la Fracción 16 de Julio decidió no formar parte del comité preliminar. “No podíamos ser parte de un comité con los exdiputados del Psuv”, finalizó.

