La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, Delvalle Canelón, aseveró este lunes que la medida de arresto domiciliario contra los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima no es “ninguna libertad”.

“Primero hay que aclarar que aquí no hay ninguna libertad, porque a los periodistas se les decretó arresto domiciliario, es decir, que ellos siguen presos y van a estar presos en sus casas. No entiendo además como les decretan prohibición de salida del país cuando tienen arresto domiciliario, se supone que en arresto domiciliario sigues preso y por lo tanto no puedes salir del país”, expresó Canelón a VPItv.

La comunicadora señaló que además “se les prohíbe declarar en ningún tipo de medio de comunicación, eso es como a un médico se le prohíba operar, o atender a algún paciente, si los periodistas nos debemos a la libertad de expresión y a informar a la ciudadanía”.

“Esto representa una agresión, una escalada que se viene incrementando lamentablemente en estos tiempos de cuarentena que estamos viviendo en el país, se han venido dando contra el ejercicio del periodismo, contra la libertad de expresión y que sienta además un precedente súper grave que solamente busca en estos momentos que son cada vez más críticos con la situación política, económica y social que se está viviendo, para que los periodistas y ciudadanos agarren miedo y dejen de denunciar lo que en Venezuela está ocurriendo, se busca censurar y meter miedo a los periodistas para que no sigan informando lo que está ocurriendo en Venezuela”, denunció.

Finalmente, la representante del CNP indicó que “no hay ninguna información porque a estos dos colegas, y a dos colegas que están fuera del país, se les ha señalado de estar detrás de unas cuentas anónimas, que vale destacar que nosotros no defendemos cuentas anónimas, pero además se les acusa de otra cuenta anónima. No ha habido ningún pronunciamiento ni del Fiscal, ni del Defensor del Pueblo, no sabemos exactamente cuáles son los delitos, ni quien además cuales fueron las pruebas que se presentaron para estos dos colegas, para decir que están detrás de estas cuentas anónimas y además estarían extorsionando a esas personas. Si alguien está siendo extorsionado va y coloca las denuncias ante organismos competentes, fue la dirección de delitos informáticos del Cicpc la que ha llevado todo el procedimiento, pero son todas informaciones extraoficiales que hemos podido recabar”.

