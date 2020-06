El diputado Williams Dávila (AD-Mérida) advirtió que cifra de migrantes venezolanos podría ascender a 7 millones y pidió al Parlasur que se respeten los derechos humanos.

Durante una reunión con legisladores del Parlasur, donde abordaron la grave crisis de migrantes internacionales que afecta a la región, Dávila pidió que se respete la condición de refugiados que tienen los venezolanos que abandonan el país en condición vulnerable.

Lamentó que no se respete la Convención de Cartagena, firmada en 1984, debido a que no le están otorgando la condición de refugiados, que es la situación en la que estos se encuentran y precisó que el término, como realmente se comporta la diáspora venezolana, incluye una serie de condiciones que van desde la no devolución hasta el derecho al trabajo.

Por su parte, Tanja Pacífico, jefe de misión en Uruguay y Paraguay de la OIM, destacó la importancia de la distinción entre refugiados y migrantes y aseveró que esto supone formas distintas para enfrentar el fenómeno.

«En la situación que nos encontramos es fundamental la inclusión de todos», subrayó la experta en relación a la crisis producto del coronavirus.

Pacífico se comprometió a mantener el apoyo técnico de la organización que representan a los países miembros del Mercosur y apoyar respuestas alineadas que garanticen los derechos humanos de los migrantes.

Antes de finalizar, Dávila planteó la necesidad de retomar la creación del Observatorio Para La Migración, una propuesta presentada en 2018 ante el Parlasur y que no se concretó.

Nota de prensa.