El presidente de la FCU-UCV, David Sosa manifestó su respaldo al partido Primero Justicia luego de que el TSJ/ANC decretara este martes la suspensión de su actual junta directiva.

«¡Unión, unión y más unión! A todos los militantes de PJ y su coordinador nacional Julio Borges, todo nuestro respaldo y apoyo!», posteó en Twitter. «Las convicciones de un demócrata, no se acaban por decreto. Este país será libre y habrá justicia. ¡Resistencia!».

La secretaria general del FCU-UCV también condenó la sentencia y expresó que solo los regímenes totalitarios atacan a los partidos políticos. «Rechazamos las pretensiones que se anuncian por parte del pranato judicial que atenta contra la democracia. Solidarios con los compañeros de PJ, su militancia y su dirigencia».

Por su parte, Luis Palacios Herrera, presidente adjunto de la FCU-UCV, manifestó que no hay sentencia que minimicen los ideales de Primero Justicia. «Así como no hace falta colocarnos una camisa de un partido político para decir que somos activistas fieles; así mismo, les digo que no hay decreto, sentencia o intenciones que minimicen los ideales y el origen de PJ».

El TSJ/ANC también decretó este martes medida cautelar de tutela constitucional consistente y así suspende a la actual junta directiva de Primero Justicia.

Así como no hace falta colocarnos una camisa de un partido político para decir que somos activistas fieles; así mismo, les digo que no hay decreto, sentencia o intenciones que minimicen los ideales y el origen de @Pr1meroJusticia . ¡Fuertes, sabios y siempre Justicieros! — Luis Palacios Herrera (@LuisPalaciosHe) June 16, 2020

Sólo los regímenes totalitarios atacan a los Partidos Políticos. Rechazamos las pretensiones que se anuncian por parte del pranato judicial que atenta contra la Democracia. Solidarios con los compañeros de @Pr1meroJusticia, su militancia y su dirigencia. pic.twitter.com/Kd0fIuxdX6 — Lustay Franco en 🏠 (@francolustay) June 16, 2020