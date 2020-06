View this post on Instagram

"NO SE PUEDE SOLICITAR DESTITUCIÓN SIN INICIAR INVESTIGACIÓN" . #23Jun || Fander Martínez, presidente del Consejo Legislativo Regional informó que antes de solicitar una destitución a la gobernadora del estado, se debe iniciar una investigación a la misma. . Luzfrandy Contreras @Luzfrandyc . #ConexiónTáchira #Noticias #NoticiasTáchira #Táchira #SanCristóbal #CoronavirusEnTáchira