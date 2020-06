El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca reiteró anoche el apoyo “inquebrantable” de la Administración Trump al presidente de la AN, Juan Guaidó.



“La Administración continúa con su inquebrantable apoyo al presidente interino Guaidó, a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y al pueblo venezolano en su lucha por la libertad, los derechos humanos básicos y la restauración de la democracia y el estado de derecho”, señaló el NSC en su cuenta oficial de Twitter.

Esto luego de que se publicara la entrevista en el medio estadounidense Axios el domingo, donde, entre otras cosas, el presidente Donald Trump reveló que había seguido el consejo de apoyar a Guaidó en 2019, “como también he podido seguir lo contrario”.

En otro mensaje, el NSC señaló que el presidente Trump ya ha rechazado reunirse con el mandatario socialista Nicolás Maduro “en numerosas ocasiones” y que, como dijo ayer, “la única reunión que tendría con Maduro sería discutir una cosa: la salida pacífica de Maduro del poder”.

Ayer, Trump twitteó puntualmente sobre el tema Venezuela, donde aseguró que a diferencia de la izquierda estadounidense, él sí se preocupa por el país caribeño y se opone al gobierno chavista.

