En el Marco de la Graduación de la Promoción 67 Aniversarios de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes Celebrada el pasado 12 de junio, en la Escuela Interarmas de las FAR General José Maceo Orden Antonio Maceo Grajales El león de Oriente, en la Ciudad de Santiago de Cuba. Es importante resaltar la graduación de la Teniente de Corbeta Godoy Patete Génesis Chiquinquirá, cadete de la @amarb_oficial , Oficial de Comando; Primera Venezolana Graduada en la Especialidad de Fuerzas Especiales “Avispas Negras” Unidad Elite de Operaciones Especiales de la hermana República de Cuba, certificando y poniendo en manifiesto la voluntad inquebrantable, aguerrida y entrega al amor por la patria de las damas que forman las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con mucha firmeza y entrega está Oficial alcanzó un excelente desempeño durante su proceso de formación, superando y cumpliendo todas las exigencias hasta alcanzar graduarse en la especialidad, es meritorio reconocer la gran valentía y coraje que siempre la caracterizó representando dignamente a la Combatiente [email protected] @minmujer @Educacion_MPPD @prensa.fanb @Mppeuniv