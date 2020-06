El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó este miércoles que se confirmaron tres nuevos casos de covid-19 en el sector, y desmintió rumores de que los contagios hayan sido en el Mercado Municipal de Chacao.

“#Importante #24Jun| Tenemos tres casos confirmados de #covid-19 por el Distrito Sanitario, en #Chacao. Corresponden a personas del mismo núcleo familiar y se atienden en una clínica privada”, afirmó Duque vía Twitter.

Además el alcalde indicó que “reitero que el texto que hoy difundieron por los chats vecinales sobre contagios en nuestro mercado municipal eran falsos. Por favor tengamos cuidado con la información no confirmada y les pido cumplamos las medidas de prevención. Seguimos sin descanso #TrabajandoXChacao”.

“Hoy rodó un texto que decía que estas personas habían adquirido el virus o habían sido contagiadas en el Mercado Municipal de Chacao, eso es totalmente falso, en ese mercado no hemos tenido en estos meses de cuarentena ni un solo caso de covid-19, les pido que no reenvíen información no confirmada, y les pedimos que esta semana se cumpla con la cuarentena y con el distanciamiento social y las medidas sanitarias”, expresó en un video adjunto al tuit.

Por otra parte, Duque señaló en otra publicación que “vecinos, desde hace un par de horas, estamos sin electricidad en la calle Sucre con Cecilio Acosta del Casco de Chacao. Ya las cuadrillas de @Corpoelec están atendiendo la situación en la zona y desplegadas buscando el origen de la falla. Seguimos con #OrdenYSeguridad”.

Reitero que el texto que hoy difundieron por los chats vecinales sobre contagios en nuestro mercado municipal eran falsos. Por favor tengamos cuidado con la información no confirmada y les pido cumplamos las medidas de prevención. Seguimos sin descanso #TrabajandoXChacao — Gustavo Duque Sáez (@duquegustavoS) June 25, 2020