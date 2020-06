El diputado Omar Ávila (Unidad Visión Venezuela-Miranda) denunció este viernes a las autoridades nacionales, regionales y locales, así como a la misión vivienda, por la falta de atención y acompañamiento de 30 familias que hoy se encuentran en total abandono, específicamente en el sector Los Trailer, parroquia Caucagüita del municipio Sucre, estado Miranda.

“Es increíble que en pleno Siglo XXI, en un país petrolero, la generación nacida en revolución tenga que construir casas de paredes de bahareque y techos de zing, luego de que el Estado recibiera en sus arcas los más altos ingresos de la historia contemporánea”. Señaló Ávila.

Lamentó que a diario aumenten los niveles de pobreza extrema de manera acelerada, “y más triste aún que sean comparables con países como Haití o Somalia, en plena ciudad de Caracas, cuando esta, a finales del siglo XX se perfilaba en desarrollo”.

Al acercarse al lugar y corroborar la situación en la que permanecen 30 familias y alrededor de 150 personas –incluyendo niños- los calificó de admirables, “aún en medio del control social impuesto durante 20 años, esta gente ha despertado, y ante la falta de asistencia del Estado en materia de vivienda, se observa un pueblo echado pa´lante, mujeres empoderadas que no se quedan de brazos cruzados ante la necesidad de resguardar a sus hijos, construyen como pueden sus viviendas; definitivamente la gente en Venezuela ha tenido que reinventarse ante la desidia del gobierno”.

Ante semejante situación, como parlamentario electo por el estado Miranda, denunció que estas familias se encuentran totalmente desasistidas en lo relativo al abastecimiento de servicios públicos y viven a la intemperie. “Tienen que recoger el agua en plena vía pública en un pozo que no es apto para el consumo; le pregunto al ministro Néstor Reverol ¿dónde están los camiones cisternas que anunciaron con tanta alharaca?”

También señaló que varias de estas personas manifestaron recibir las cajas Clap de vez en cuando, y recalcaron que de los 12 productos que trae la supuesta ayuda, no son suficientes, y además no trae leche (vital para los niños) y la única proteína que se suministra son los granos, y ante la falta de poder adquisitivo no pueden alimentarse de manera balanceada.

Informó que esta denuncia que está haciendo pública a través de los medios de comunicación, la extenderá ante los distintos entes gubernamentales, para exigir la atención necesaria a las 150 personas del sector de la Parroquia Caucagüita.

“Asumo la responsabilidad y el compromiso de hacer el debido seguimiento y acompañamiento al caso, y por ello el próximo martes lo informaré a la Comisión Consultiva de la AN sobre este caso, y pediré nombrar una Comisión Especial, con los miembros de Ambiente, Desarrollo Social y de Administración y Servicios, para canalizar las gestiones y avances que se puedan desarrollar en favor de la comunidad del municipio Sucre”.

El parlamentario también añadió que debido a la situación del país y la vulnerabilidad de las personas del sector, “es nuestro deber asistir y orientar a estas familias en materia higiénico-ambiental, convencido de que a lo largo y ancho del país, esta historia se repite, es necesario articular con los Organismos Internacionales para que presten ayuda humanitaria y rescatar una vivienda digna para las personas en pobreza extrema. “Tomando cartas en el asunto y asumiendo una gestión de emergencia, hemos suministrado unos kits con guantes, tapabocas y gel antibacterial, aportando desde un primer momento un granito de arena, como una medida necesaria en medio de la pandemia”.

Finalmente destacó que esta dinámica de acercamiento y acción será extendida a las diferentes comunidades caraqueñas que padecen la misma lamentable situación; “hago un llamado al resto de los parlamentarios para que en sus respectivas entidades desplieguen la misma labor ante la expansión de la pobreza extrema, que muestra síntomas de crecimiento acelerado por las actuales condiciones nacionales”.

Nota de prensa