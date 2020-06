El presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, sostuvo este lunes que los venezolanos “nos merecemos” una nueva AN, porque “la que tenemos” a su juicio no ha dado resultados al país.

“Desde nuestro partido vamos a llamar al voto, vamos a presentar candidatos en todo el país. Nosotros le vamos a pedir a los venezolanos que nos acompañen en este empeño por recuperar a la AN. Todos debemos prepararnos para estas elecciones. Debe haber organización y que postulen a sus candidatos. Si usted es opositor o chavista yo le recomiendo que vote. Nosotros nos merecemos una nueva AN, esa que tenemos no le ha dado resultados al país”, afirmó Fermín en un video adjunto a un tuit.

“Creemos en el poder del voto para sacar adelante a nuestro país. Creemos que si todos trabajamos por Venezuela, vamos a cambiar el rumbo de nuestra Nación”, posteó Fermín en su cuenta oficial Twitter.

El dirigente político aseveró que “los venezolanos merecemos instituciones que nos representen a todos. #EstoTieneSolución”.