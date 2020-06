El presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, enfatizó este jueves que en diciembre se van a celebrar las elecciones parlamentarias, que a su juicio son necesarias, y dijo que si bien hay que cambiar el Ejecutivo que controla Nicolás Maduro, “eso no toca ahorita”.



“Quisiera ser realista y decirle al país que el año próximo son elecciones de alcaldes y gobernadores, en el 2021, en el 2022, viene un revocatorio (si se recogen las firmas) y las presidenciales en el 2024. Este año hay elecciones de AN y si elegimos una nueva AN, será una columna importante para levantar el ámbito político (…) El país urge de una nueva AN para quienes creemos en la independencia de poderes”, señaló.

Esto en referencia a las declaraciones que hiciera Maduro ayer, de que si en el 2022 se recogen firmas para un referendo revocatorio, habrá elecciones.

Eso, para Fermín, “es una orientación para decir que tenemos un sistema electoral activo”, pero, dice, “falta mucho”.

“Tenemos que recorrer estos seis meses, esperamos que los rectores sienten las bases de un poder electoral. Y el año que viene, ponga atención a los municipios y gobernadores. Lo otro no, lo otro es una eventualidad”, comentó.

Y además consideró que esa declaración de Maduro “le aporta poco a la estabilidad el país”.

Así pues, insistió en un cambio del Parlamento, al considerar que han sido 5 años “con una AN perdida”.

“Estos 5 años son tan precarios y pobres en ejercicio parlamentario… ¿Recuerdan en los últimos cinco años una ley de la AN que le haya beneficiado?”, cuestionó, entrevistado en Primera Página.

En tanto, aseveró que el TSJ/ANC nada tiene que ver con las acciones de la AN: “Se robaron Citgo, se hicieron de Monómeros, se mostraron enclenques a potencias internacionales”.

Por lo que afirmó: “Yo sí creo que hace falta un cambio en la AN, en alcaldes y gobernadores, y del Ejecutivo, pero eso no toca ahorita”.

EEUU de Trump es diabólico

El opositor que se sienta con el gobierno madurista en Miraflores y en la Cancillería aseveró que las sanciones que ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos sobre la administración chavista son acciones diabólicas porque, dice, buscan ‘asfixiar’ a Venezuela.

“Lo que ha hecho el señor Trump por asfixiar a Venezuela es algo tan perverso, tan diabólico… Ese EEUU de Trump es diabólico. ¿Cómo se puede usar tanto poder para asfixiar a un pueblo?”, dijo.

Aun cuando el motivo de las sanciones es por la presunta relación del gobierno chavista con el narcotráfico y el terrorismo, para Fermín, el hecho de que EEUU actúe de esa forma es un ‘pretexto’ para aislar al país.

“Utilizan su poder para aislar a otro país, con el pretexto de cuidar la democracia en el mundo, pero, ¿por qué no se ocupa de esa brutalidad policial que hay contra los negros? ¿Por qué no se ocupa de los problemas mundiales?”, señaló.

“Es jugar a agravar la crisis en nuestro país, y eso tiene que molestarnos. En nuestro país hay gente que está conforme con el gobierno, y quienes quisieran cambiar el gobierno y dentro de ellos, hay quienes quieren hacerlo por las buenas, porque hacerlo por las malas, se están introduciendo elementos conflictivos que empeoran la situación”, apuntó.