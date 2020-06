El exalcalde del municipio Sucre y dirigente nacional de PJ Carlos Ocariz rechazó la sentencia que le entrega los símbolos y logos del partido a unos «judas» para presentarse en la farsa electoral de las parlamentarias.

«Buscan una fachada donde está la tarjeta pero no la militancia. Ni la dirigencia. Que ellos me den nombres de dirigentes de peso de PJ o AD. No existen, pero lo que siempre ha existido son judas que traicionan por monedas sucias y que al final terminan ahogados en su propia miseria. Nuestra fortaleza sigue en pie porque esta no es la primera vez que pasa esto. En otras dictaduras han eliminado, perseguido e inhabilitado a partidos y a dirigentes, pero la militancia sigue», dijo en entrevista con Román Lozinski.

Aseveró que estos hechos solo incrementan la persecución política. «Fue parte de una línea que ha tomado esta gente. Es cerrar definitivamente las puertas de la democracia. Intentar acabar con lo que no van a poder acabar porque los sentimientos de los militantes están allí y no se acaban por una sentencia».

Ocariz destacó que la oposición debe continuar «la lucha por recuperar la democracia» y «no dejar a la población que es la que sufre la crisis».

«No puede pasar que este tipo de decisiones nos alejen del sentimiento popular y de la gente. Debemos acompañar al pueblo, y este es un mensaje para muchos que han sido opositores pero se dedican a criticar por mucho tiempo a la dirigencia, catalogarla o ponerla contra la pared. Todos somos víctimas de un sistema que no quiere democracia, que quiere mantener una hegemonía, por eso hoy trabajamos por ese sentimiento. PJ es más que un color o una bandera y eso no se borra con sentencias vacías y absurdas, debemos estar al lado del pueblo».

Asimismo, afirmó que por ahora queda descartada una salida electoral a la crisis. «No podemos desviarnos… queremos elecciones libres. Tampoco podemos tomar posturas radicales. No podemos hipotecar nuestros principios ni cambiarlos debido a la persecución, sino fortalecerlos, pero parece que por ahora no hay una salida electoral».

«Los partidos y la sociedad debemos mantenernos firmes porque vivimos sin luz, sin agua, sin gas, sin gasolina, sin que el dinero alcance y nuestros hijos no merecen una sociedad como esta. No podemos acostumbrarnos a esto. Nosotros hoy preferimos el camino tortuoso de luchar por nuestras convicciones antes que entregarnos. Nos vamos por el camino más díficil de la constancia, principios y será el camino que cambiara a Venezuela».