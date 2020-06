El ex gobernador Henrique Capriles rechazó este viernes la decisión que tomara el TSJ oficialista al declarar la omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional presidida por Guaidó, para la designación de los rectores del nuevo CNE y aseguró que tal decisión solo agravará la crisis institucional del país.

«Si los que están hoy en Miraflores quieren que haya una farsa electoral otra vez en el país, vayan con su farsa. Vayan allá y monten un parapeto de supuesto cambio en el CNE que lo único que hará es agravar la crisis, porque mientras se alejen de la constitución y mientras más profundicen la crisis institucional más dura será la crisis del país. Por eso creo que más tiene razón que estamos proponiendo: para que el CNE tenga la confianza de los venezolanos debe elegirse como lo establece la constitución y para esto hay un Comité de Postulaciones. Si los que están en Miraflores quieren que salga un CNE que genere confianza tiene que ser por ese camino», insistió Capriles durante la presentación de la propuesta de PJ «Por la vida y por la libertad», a través de la plataforma Zoom.

El ex mandatario mirandino recalcó que los venezolanos no irían a una «farsa electoral» con un CNE designado a dedo y recordó que la única vía electoral es con un CNE «equilibrado».

«Si no hay CNE equilibrado ¿Usted cree que la gente va querer ir a eso? No, es más que obvio. Decidan. Tienen para decidir si quieren seguir hundiendo el país o dar la oportunidad para detener su caída», resaltó.

En otro orden de ideas Capriles también habló sobre la propuesta que ofrece PJ y específicamente se refirió al acuerdo que firmarían los equipos médicos de Guaidó y Maduro para atender la pandemia del Covid-19.

«Son demasiados años con etiquetas, ya veníamos mal y ahora entró la pandemia. Está ese acuerdo que se firmó. Qué capacidad tan buena de poner algo bueno en algo malo. ¿Acaso que recibir plata de la OPS es reconocer a Maduro? Por supuesto que no, la legítimidad no la tiene, pero tenemos una responsabilidad, hay gente esperando y sus tiempos no son nuestros tiempos. El partido nuestro ha puesto un acuerdo integral, humanitario, donde está el Banco Interamericano, los organismos multilaterales, ¿Todos quieren ayudar a Venezuela? bueno ayuden, ¿El régimen dice que quiere ayuda? bueno, ahí tiene nuestras propuestas. ¿Nos vamos a dejar? ¿Se va a evitar la solución? no puede ser que no tengamos capacidad de solución en algo. Ahí está. Discutan, pero no hay tiempo, hay una emergencia. Aquí hay, al menos, un millón y medio de venezolanos ganando 4 dólares, ¿Cómo le echas gasolina al carro con eso? pongámonos del lado de las soluciones, creo que han pasado años. Ahí están las propuestas, se las damos a conocer a la opinión público y a los señores del régimen», finalizó.