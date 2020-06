El ex gobernador de Miranda, Henrique Capriles, emplazó este martes al rector del CNE, Rafael Simón Jiménez, a pronunciarse por la arremetida del TSJ/ANC contra los partidos Primero Justicia y Acción Democrática.



«Yo he escuchado unas declaraciones de Rafael Simón Jiménez diciendo que él no aceptará esto, lo otro…bueno, ya lo estrenaron Rafael, ¿Qué tienes que decir? ¿Ustedes no entraron allí para defender la Constitución, las leyes…? ¿Qué tiene que decir?», dijo Capriles en sus acostumbradas intervenciones vía redes sociales.

El ex mandatario de Miranda aseguró que Nicolás Maduro busca la no participación de los venezolanos en las próximas elecciones y que desistan del cambio político que requiere el país.

«Yo sé lo que quiere Maduro y es que no participemos, eso es obvio. Él está haciendo todo para que nosotros no participemos y tiremos la toalla, que la gente se niegue a seguir luchando, yo pregunto: ¿Quién va a venir a observar ese proceso que está arrancando así? que ni siquiera tiene fecha y ya comenzaron a quitarle los partidos a sus autoridades legítimas y a meter dirigentes comprados y disfrazarlos de opositores».

Y continuó: «Yo le hago un llamado a Rafael Simón Jiménez, lo emplazo, diga qué tiene que decir usted, ¿Tiene algo que decir o se hará como Shakira», sentenció.