El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, sostuvo este miércoles que “sería bueno” que el dirigente político Enrique Ochoa Antich se postule en las elecciones parlamentarias y fuera diputado.

“La paz del país nos ha costado mucho. La gente de la oposición prepara nuestra patria para una colonia anexa a EEUU. Eso es una invasión. Ellos buscan un protectorado. (Juan Guaidó) y su banda de hampones, ese es el acuerdo que tienen con EEUU. Lo dijo Bolton, que esa era la idea de Trump, dicen que (Guaidó) era un débil”, afirmó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

Además aseguró que EEUU “no ha donado nada, absolutamente cero. Le preguntan a cualquier venezolano que si ha recibido dinero de EEUU y les irá que no. Dejaron morir a una diputada opositora que se sentaba con ellos ahí. Sería bueno que Ochoa Antich se postule en las elecciones parlamentarias y fuera diputado. Pareciera que Falcón fuera a participar en las elecciones, pero uno de él no sabe nada, hoy dice si y mañana no sabemos qué dice. Qué pena que María Corina pida la violencia”.

“Nuestra compatriota Tibisay Lucena es sin duda alguna un ejemplo de entrega a su pueblo y a las labores que le encomiendan. La patria debe estar agradecida con Tibisay Lucena, tras su salida del CNE. ¿La oposición son campeones de qué?. Muchas veces dijimos que Bernabé Gutiérrez estaba cazando a Ramos Allup en AD, y si no lo hacía él, lo hacía Williams Dávila, y en otro día ví a Edgar Zambrano quien lo traicionó ya y lo va a volver a traicionar. Ramos Allup estás rodeado de traicioneros, y antes lo dijimos”, acotó.

Sobre la designación del CNE, el oficialista indicó que “ante la omisión legislativa de los órganos, pasaron 4 años y medio, no designaron miembros del CNE, y (Guaidó) presidia esa comisión y no lo hicieron. No lo hicieron, porque ellos no quieren elecciones y no lo quieren porque saben que va a ganar el chavismo. El TSJ ha designado cinco de las últimas autoridades en el CNE. Lo ha hecho el TSJ porque eso es constitucional. Si en la AN hubiesen las dos terceras partes, se fuesen designado, pero están divididos en muchas partes, y no sé hasta qué punto irán a dividirse, en esa pelea entre ellos viviremos en más de un año y pico”.

“El covid-19 no es mamadera de gallo, hoy tocamos un pico, 236 personas contagiadas. Con toda la intensión de asustarlos, les digo que a las personas las entuban, y tienen que estar boca abajo, los ponen un ratico de lado y de espalda, pero el 80% del tiempo deben estar boca abajo. Cuídense, no inventen, si no tiene nada que hacer en la calle, no vayan a la calle. La mayoría de la gente es asintomática y transmiten la enfermedad igual”, aseveró.

Finalmente, Cabello dijo que “nosotros ganaremos las elecciones parlamentarias. Gaby Arellano dice que pertenece la organización terrorista Voluntad Popular. Lester Toledo va a renunciar a VP también, y se lo decimos hoy. Me cuentan que Capriles irá a elecciones con otro partido. Bernabé está cuadrado con Ramos Allup y andan pidiendo dinero como locos para sus proyectos. Las elecciones para ellos es negocio. Todos esos partidos andan alborotados, y eso pasa porque no organizan elecciones internas, pero también son franquicias, y ahí vemos que hay más de 20 años que no hacen elecciones en AD. Lo mismo pasa con Rosales, y por eso fueron de UNT al TSJ, porque quieren participar en elecciones”.