El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, sostuvo este miércoles que Juan Guaidó ofrece 100 dólares mensuales a trabajadores de la salud, y luego señala que “es malo” cobrar la gasolina en dólares.

“Juanito Alimaña (Juan Guaidó) estaba ofreciendo dólares a médicos, y ahora los dólares son malos para cobrar la gasolina. Este es un sistema que se está instalando, yo pido paciencia, fallas pude que haya porque no es fácil pero lo iremos solucionando. A los vivos los vamos a agarrar, porque ahorita todo es fácil documentarlo”, expresó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.



En torno las protestas en EEUU, aseveró que “hay manifestaciones a lo largo y ancho de EEUU exigiendo justicia. Justicia y paz es lo que piden los pueblos. Algunos creen que lo que pasa en EEUU es un solo evento eso es histórico, 400 años, la exclusión, el racismo, el odio generado. Todo eso acompañado de un sistema que fomenta esto. Todas estas manifestaciones en EEUU tienen su origen hace muchísimos años. Algunos dicen ‘Yo no soy racista’ y ponen una foto abrazados, el racismo tiene muchas formas y maneras, lo han utilizado como excusa hace años. EEUU tuvo como presidente a Barack Obama, creo que en su periodo de gobierno es donde se han cometido las más grandes atrocidades, amparando actos de racismo. No fue capaz de promover una ley que asegurara la igualdad. La pobreza termina siendo una especie de racismo”.

“En EEUU no hay Clap, allá si no pagan un seguro, no tienen derecho a la salud. Sorprende que países de Europa manifiesten por lo que sucede en EEUU, pero ellos dejan morir a gente en el Mediterráneo”, acotó.

En ese contexto, Cabello dijo que “lo de Brasil pica y se extiende, esas protestas. Protestas en EEUU y Brasil son un verdadero huracán bolivariano. Los pueblos comienzan a generar su propia dinámica. El único temor es que terminen matándose entre pueblo, y que se pierda el objetivo, no puede perderse el objetivo. Cuando hay protestas en EEUU hay un silencio ensordecedor. Los medios no se atreven a decir que George Floyd fue asesinado, si eso hubiese ocurrido en Venezuela nos tendrían despedazados”.

“No va a poder con nosotros señor Pompeo, se lo vuelvo a decir. Si usted es opositor y le cree a Juanito Alimaña ese es su problema. La visita de esa gente de EEUU a Colombia debe ser para que los ayuden a producir más droga. Dios cuide a ese juez que testificará contra Uribe en Colombia, y a los que testifican, porque siempre les pasa algo y terminan muriéndose”, concluyó.