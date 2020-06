El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, precisó este lunes que el capitalismo «no entiende de solidaridad» ya que cuando los países necesitan ayuda «EEUU lo único que hace es mandar tropas».



«Así es el capitalismo y el que no lo quiera ver es porque es capitalista, pero el capitalismo no, no entiende de solidaridad y lo hemos visto históricamente», dijo Cabello, reseñó VTV.

Preguntó que con esta pandemia «¿quiénes salieron al frente? Cuba a pesar de que tienen enfermos, ¿quién salió? Rusia, China, Vietnam, Irán, ¿qué ha hechos Estados Unidos?, dejar a su gente ahí, las pruebas la cobran, mientras aquí han hecho más de un millón de pruebas».

Por último acotó que el tiene críticas «a los que se aprovechan» por estar dentro del Psuv, «tengo críticas y rechazo a los grupitos, pero eso no significa dejar de trabajar por la revolución, al contrario, hay que estar unidos para seguir trabajando y mejorando».