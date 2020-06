El comisionado/AN de Relaciones Exteriores, Julio Borges, aseveró este miércoles que la captura del empresario Álex Saab en Cabo Verde significa una «viga entera» que le quitaron a Nicolás Maduro y dijo que «hay que seguirle quitando» ladrillos a ese edificio para que «termine de colapsar».

«Lo que nos toca, frente a esto, es estar claros que viene un proceso de más lucha, de más entrega. Lo importante no es perder los partidos políticos que son instrumentos para la gente, sino estar claros que no podemos perder el país. Hay que seguirle quitando ladrillos a ese edificio para que termine de colapsar. Lo que se ha logrado con el caso de Alex Saab, más que un ladrillo, es una viga entera que le quitaron a Maduro. En mi caso, me quitaron mi hogar, me separaron de la familia como a miles de venezolanos, pero lo que no podemos dejar que se pierda es el país», expresó Borges en una entrevista a La Gran Aldea.

Además, el diplomático se refirió al tema electoral asegurando que «el hecho de que ese camino el régimen lo llame electoral, no significa que sea un camino electoral. El camino electoral es el que está luchando el mundo entero para Venezuela. Elecciones libres, elecciones con un árbitro independiente, sin ventajismo, elecciones que puedan ir al corazón del tema venezolano. Las presidenciales es lo que han pedido todos los países. A nosotros nos toca seguir enarbolando esa bandera. Debemos lograr que el país se despierte con mucha más fuerza y lograr que esa crisis humanitaria que vive se convierta en una crisis política. Estoy convencido de que todo lo que está haciendo el mundo libre y el liderazgo que hay en Venezuela seguirán como un taladro, rompiendo lo que hay allí hasta lograr un desenlace democrático; hasta lograr la destrucción de la dictadura».

«La meta es sacar a Maduro del poder. El problema no es si somos diputados o no, si somos presidente de la AN o no, si hay Gobierno interino o no. Ese no es el problema. El problema es si nosotros estamos organizados con el plan, con las metas, con los pasos para sacar a Maduro del poder. Eso es lo único que les importa a los venezolanos, y ese es el único compromiso que tenemos nosotros con los venezolanos. Ese es el reto nuestro y por esto es que debemos darlo todo, cada quien poniendo su grano de arena y no pensando en un título, en un cargo, sino como eso ayuda a que Maduro salga del poder», reiteró.

Haga click aquí para leer la nota completa en La Gran Aldea