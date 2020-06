El pastor evangélico Javier Bertucci consideró este martes que no tiene sentido satanizar al nuevo CNE designado por el TSJ.

“No tiene sentido satanizar este nuevo CNE por haber sido nombrado por el TSJ, pues las elecciones del 2015 fueron llevadas a cabo a través de un CNE también nombrado por este tribunal y aun así fueron ganadas por la oposición”, señaló Bertucci, líder del partido Esperanza por el Cambio.

Durante una entrevista en Primera Página, el político que participa en la Mesa de Diálogo Nacional con el oficialismo, aseguró que en Venezuela “no van a existir dos asambleas”, criticando que se quiera extender el mandato del actual Parlamento, como lo han señalado desde la AN.

“He oído que quieren perpetrarse como AN a pesar de terminar su función este año (…) Aquí no van a existir dos Asambleas, no pueden ser reconocidas dos AN. Vamos a ver qué dice el pueblo el 6 o el 13 de diciembre en las elecciones parlamentarias”, indicó.

Así pues, defendió el voto y dijo que si se quiere “defender la democracia” hay que hacerlo sufragando.

“Si queremos defender una democracia, debemos hacerlo con votos. Necesitamos regresar a la esperanza. Un país que deja de lucha se hunde y se entrega a las circunstancias. Necesitamos que una clase política salga en frente”, insistió.

Bertucci, que no hablaba al público desde hace meses, cargó además contra las sanciones que ha impuesto el Gobierno de EEUU a la administración chavista por considerar que apoyan el narcotráfico y el terrorismo. Dijo que son el resultado de un gobierno “que se ha peleado con todo el mundo”.

“Las sanciones es el resultado de un Gobierno que se ha peleado con todo el mundo y de una oposición que insiste en la medida”, señaló.

Colaboracionista

En tanto, el religioso precisó que la abstención electoral “beneficia más al oficialismo que a la propia oposición”, por lo que “habría que preguntarse: ¿quién es el verdadero colaboracionista?”.

“Si sigues la Constitución y el voto te llaman colaboracionista. Pero si llamas a la abstención, ¿no eres colaboracionista? Cada vez que el gobierno ha ganado ha sido con la abstención”, comentó.

Aseguró también que la observación internacional ayuda pero no es suficiente. “La observación internacional es una ayuda, pero lo que verdaderamente funciona son los testigos de mesa en cada centro. En el 2015 no hubo observación sino acompañamiento, que inicia desde el momento en que se convoca las elecciones hasta que se llevan a cabo”, apuntó.