El protector del Táchira, Freddy Bernal, aseveró este miércoles que tienen la “capacidad militar” de defender al país ante cualquier “agresión paramilitar, combinada o de un país extranjero”, tras la llegada a Colombia de tropas élites de Estados Unidos.

“Solo pedimos al gobierno de Colombia que tenga sentido común y no pretenda iniciar una guerra contra Venezuela porque sería muy triste y encendería toda América Latina y quizás todo el continente, nosotros no queremos eso, somos un país pacífico, no desafiamos a nadie ni lo vamos hacer, pero puede contar Colombia, con que tenemos la capacidad militar de defender la frontera apegado a nuestras leyes. Colombia puede tener a quien quiera en su territorio”, afirmó Bernal en declaraciones difundidas por La Patilla.

El representante oficialista reiteró que “nuestro problema está de la frontera para acá donde ejercemos plena y absoluta soberanía y tenemos una Fanb en despliegue operacional con capacidad total de defender la frontera de cualquier agresión paramilitar, combinada o de un país extranjero”.