El dirigente político Bernabé Gutiérrez defendió este jueves su nombramiento como líder de AD por parte del TSJ/ANC asegurando que su intención no era que el organismo se introdujera a lo interno del partido.

“Pero hubo una reunión interna y se acordó por unanimidad que AD participaría en estas parlamentarias. Vino lo de la pandemia y luego se comenzaron a mover para que no se votara. Viendo esa situación yo acudo al TSJ para que se resuelva esto porque se estaba corriendo el riesgo de que Ramos Allup se abstuviera de participar en estas elecciones y AD quedara eliminada como partido. Esto no es cosa de cuántos dirigentes puedan apoyarme o no. Es un problema de que AD tiene que resguardar su tarjeta”, dijo Bernabé Gutiérrez, entrevistado en Circuito Onda.

Señaló que el secretario general de AD había comenzado a tramitar su expulsión de la tolda blanca y que cuando notó que fue una acción “contra quienes piensan distinto”, acudió al TSJ/ANC “a solicitar la tarjeta blanca para participar”.

Así pues, señaló: “Me llaman traidor, pero, ¿cuántas veces Ramos Allup no ha acudido al TSJ que ahora llama el bufete de Chávez y Maduro? Él ha ido más de 5 oportunidades. A mí las ofensas me tienen sin cuidado. En Venezuela todo el mundo conoce la lengua de Henry Ramos Allup que cuando la suelta es para difamar. Yo soy el mismo Bernabé que trabaja por AD y hablaré con mis compañeros de partido para hacer campaña con la tarjeta blanca”.

Y acotó: “¿Se puede llamar traidor a alguien que está llamando a votar?”.

Bernabé Gutiérrez fue designado como presidente de una mesa directiva ad hoc para dirigir a Acción Democrática, según la sentencia que emitió el TSJ/ANC el lunes.

Por tal hecho, ha sido catalogado de ‘traidor’ y ‘tránsfuga’, por parte de las autoridades del partido, de donde fue expulsado al día siguiente, de acuerdo a un comunicado que emitió la organización.

José Luis Gutiérrez, su hermano menor

Bernabé Gutiérrez también se refirió a los nuevos rectores del CNE, entre los que destaca José Luis Gutiérrez, quien es su hermano menor. Dijo que él no lo postuló a rector, sino que fue el mismo Ramos Allup.

“José Luis Gutiérrez es mi hermano menor, él lleva 7 años trabajando en el CNE. Yo no conozco a Maduro, quien se reunió con ellos es Ramos Allup y fue él quien planteó su nombre para rector del CNE. El nombre de José Luis Gutiérrez jamás ni nunca lo planteó Bernabé Gutiérrez quien lo hizo fue Henry Ramos Allup”, apuntó.