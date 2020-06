El portal de noticias Axios publicó este domingo en la noche extractos de una entrevista con el presidente Donald Trump sobre Nicolas Maduro, Juan Guaidó y John Bolton – cuyo libro ve la luz este martes 24 de junio.

La entrevista tuvo lugar el viernes en la Oficina Oval y fue conducida por el periodista Jonathan Swan.

A continuación una traducción de las citas textuales de Trump:

Reunión con Maduro. «Podría pensar en algo así. A Maduro le gustaría reunirse conmigo. Y yo nunca me opongo a reunirme con nadie. ¿Sabes? Rara vez me opongo. Yo siempre digo: pierdes muy poco reuniéndote con alguien. Pero en este momento, yo he rechazado esas peticiones».

Consejo de Jonh Bolton de apoyar a Guaidó en 2019. «Seguí el consejo como también he podido seguir lo contrario, pero estaba decididamente opuesto a lo que estaba pasando en Venezuela». Cuando reconocí a Guaidó, dije: «Guaidó fue electo. Creo que no necesariamente estaba a favor – a algunos les gustaba la idea, a otros no. A mí me pareció bien. No creo – sabes, que fue muy relevante de una manera o la otra».