El diputado Omar Ávila (UVV – Miranda), criticó el modelo actual que rige al país por considerar que ha generado dos clases sociales, una a la que llamo los “precarios” y otra refiriéndose a los “enchufados”.

“Gracias a este modelo económico fracasado este régimen ha logrado implantar una nueva y única clase social, aparte de los enchufados, como lo son los precarios”, dijo Ávila en una nota de prensa.

«Los venezolanos están cansados de tanta habladera, de tantas promesas que se quedan en palabras y no en acciones; estamos atravesando una crisis no solo por la pandemia, sino por la inducción de malas políticas empleadas por dos bandos que solo ostentan el poder, pero no saben qué hacer con él», mencionó previamente.

«La cuarentena en Venezuela llevó a que las personas se resguardarán en casa, pero en muchos hogares no se tiene qué comer si no se realizan trabajos diarios, por eso seguiremos atendiendo en las medidas de las posibilidades, a ese pueblo que se está comiendo un cable”, agregó.

“Estamos recorriendo cada rincón del país recogiendo las inquietudes, escuchando sus testimonios, haciendo un diagnostico en cada una de las comunidades a las que llegamos, y a convertirnos en su voz ante la precariedad que están viviendo”, añadió.