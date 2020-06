El canciller oficialista Jorge Arreaza mostró este miércoles un video donde aparecen los 6 de Citgo, quienes señalan que sus condiciones en detención “han sido buenas”.

“Mientras que en EEUU cientos de detenidos han perdido la vida por #covid-19, en Venezuela hemos tomado precauciones para evitarlo. Los EEUU tienen la intención de seguir justificando sus agresiones con mentiras sobre los 6 de Citgo que hoy están siendo juzgados por la justicia venezolana”, posteó Arreaza en Twitter junto al video de los detenidos.

En otro tuit, Arreaza aseguró que “de acuerdo con nuestra legislación, sus derechos humanos, el contacto con sus familias, su alimentación, actividades deportivas y medidas para la prevención de #covid-19 y cualquier otra enfermedad, están plenamente garantizados”.

Más temprano se conoció que los familiares de los seis ejecutivos petroleros de EEUU detenidos en la sede del Sebin en Caracas, solicitaron su liberación porque están preocupados por su salud en medio de la pandemia, indicó CNN.

“Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Alirio José Zambrano, José Luis Zambrano y José Ángel Pereira, integrantes del grupo conocido como Citgo 6, permanecen detenidos sin juicio desde noviembre de 2017. Ahora el virus amenaza el colapso del sistema hospitalario y han surgido informes de casos dentro de las instalaciones de la prisión donde están detenidos, por lo que sus familiares dicen que se encuentran en peligro mortal”.

Pese a las constantes llamadas del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo para exigir su liberación, no hay indicios de que Nicolás Maduro ordene la liberación de los ejecutivos.

