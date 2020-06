El diputado Arnoldo Benítez (La Causa R-Aragua) condenó que Maduro haya fijado el precio de la gasolina en dólares cuando el salario mínimo equivale a 4 dólares mensuales y consideró que esto es muestra de que el socialismo llevó a Venezuela ser un país importador, después de ser un gran exportador de petróleo.

«Hoy nos terminaron de arrecostar contra el paredón de la muerte lenta de la dolarización del país, porque no solo es la gasolina, es la comida, es el agua y vendrá el sistema de transporte insuficiente que no garantizará la movilización de los venezolanos», dijo durante el debate virtual de la AN este martes.

«El problema va más allá de un aumento, es la demostración del grado de destrucción de nuestra capacidad de explotación y refinación del petróleo. Una sarta de ineficientes denominados socialismo del siglo XXI nos llevaron de exportadores de la gasolina producida en el sistema refinador más grande del mundo, a importador y a depender de lo poco que nos pueda llegar en barcos», sentenció.

Benítez calificó de «lucha» lo que los venezolanos tienen que enfrentar cada día para adquirir medicamentos y medicinas. «Estamos en una lucha de la dolarización vs el producto de nuestro trabajo porque el salario no vale nada. Nos han convertido en un país de esclavos que no ganamos para comer y menos para satisfacer las necesidades mínimas de subsistencia».

Indicó que la dolarización revela lo que Maduro busca ocultar. «Un litro de gasolina cuesta medio dólar en países donde el salario va de 300 dólares a 1500 dólares al mes y en Venezuela ganamos de 2 a 4 dólares, ese es el verdadero problema».

«Si logras llenar el tanque del vehículo no podrás garantizar llenar el estómago de tu familia».

Como adulto mayor manifestó que la situación es muy preocupante, porque nada «parece mejorar» y lamentó: seguiremos muriendo en un país que no nos mete en su parte de muertes que da todos los días, porque todos los días se muere un viejo por falta de medicamentos o por hambre.

Reiteró que debe instaurarse un Gobierno Nacional para recuperar el aparato productivo y asegurar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, «para no depender de la dádiva proselitista a la que nos acostumbra el régimen con este juego del hambre y ahora con el subsidio de gasolina que no será capaz de mantener», concluyó.