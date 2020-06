La dirección política de Avanzada Progresista que lidera Henri Falcón señaló este lunes que “deplora y rechaza” las acusaciones temerarias, infundadas e irresponsables de quien dícese “Presidente Interino del Banco Central de Venezuela” designado por Juan Guaidó, sin consulta con ningún organismo.

En el texto, la tolda política dice que Villasmil, quien oculta cual mafioso las cifras ciertas de las ayudas multimillonarias recibidas y administradas por el equipo económico de Guaidó que él mismo encabeza, junto con Miguel Ángel Santos, han tratado inútilmente de desviar la atención pública sobre las manifestaciones de despilfarro, malversación genérica, mal uso de los recursos y negligencia en el manejo de más de 500 millones de dólares recibidos de distintos gobiernos y organizaciones mundiales como aportes para luchar contra el covid-19 en Venezuela así como los fondos multimillonarios ingresados por Citgo y por Monómeros, en un estimado prudente de 5.000 millones de dólares.

Basta con leer el comunicado de la diputada Gaby Arellano, quien los acusa de manejos inescrupulosos y pide con su renuncia que vuelvan los valores morales y honestos a manejar el partido Voluntad Popular, para comprobar, por sus fuentes íntimas el grado de corrupción que hoy anega el círculo cercano del presidente de la Asamblea Nacional y dentro de ellos el papel principalísimo de Ricardo Villasmil en toda esa trama.

Francisco Rodríguez, es uno de los más importantes economistas de Latinoamérica. Graduado con honor en la Universidad de Harvard. Profesor invitado a grandes universidades como Notre Dame, columnista de varios diarios mundiales como el The New York Times y The Washington Post. Ha ejercido cargos ejecutivos en las principales organizaciones financieras multilaterales y en los bancos privados más importantes de los Estados Unidos. Autor de varios libros e innumerables artículos de prensa y colaborador de revistas científicas en el área económica.

Villasmil para tratar de ocultar su comprometida existencia con los vicios que antes denunciamos escogió el peor de los escenarios cuál es la ofensa personal y el ataque vulgar y artero. Vaya pues nuestro gesto de solidaridad con el Dr. Francisco Rodríguez y nuestro repudio a la pobre figura de Ricardo Villasmil.

