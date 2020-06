Votar en las venideras elecciones parlamentarias con el CNE que emane del TSJ/ANC será ahora una decisión de cada venezolano. Así lo consideró el diputado Ángel Medina.



“Mi posición es que no hay requisitos para que podamos elegir libremente. No hay condiciones para elegir libremente y si eso no se cumple, es un proceso electoral fallido. Que no cuenta con un mínimo de condiciones. Esta es una decisión libre de cada quien. Yo soy de los que no apuesta ni a la abstención ni al voto activo. Simplemente tendrá que ser una decisión de cada venezolano saber qué quiere hacer con eso. Al final, mi labor en este momento es poder construir un camino para salir de este desastre”, señaló.

Medina formaba parte de la comisión de la AN que preside Juan Guaidó encargada de designar un nuevo CNE que había adelantado varios pasos. Para el parlamentario, “siempre fue la tentación este tema de la omisión legislativa”.

“Cuando arrancamos en noviembre (…) empezó a correr lo de la omisión legislativa. No habíamos instalado el comité preliminar cuando se hablaba de eso. Habían muchos factores que estuvieron apostando a que se diera de esta forma porque se ven beneficiados de alguna forma, pero así pierde Venezuela, se pierde la oportunidad de construir un camino que nos permita salir de este padecer”, señaló.

“Al final deberíamos tener claridad que de lo el viernes tiene casi 120 antecedentes, decisiones en contra de la AN y decisiones importantes, pero especialmente, ellos dijeron por golpe y porrazo que la AN legítima era la de Parra”, apuntó.

Así pues, reconoció que la oposición ha hecho “mil sacrificios y mil cosas” para la escogencia del nuevo Poder Electoral y que en ese camino “logramos instalar el comité en condiciones débiles, con todas las amenazas”.

Por lo que ahora, si es imposible, “eso no depende de mí. Una cosa es ayudar a que haya un acuerdo político y otra doblegar mis convicciones y eso no va a pasar. Esto lo que hace es abonar el terreno de la crisis”.