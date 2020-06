El presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la AN, Ángel Medina (PJ-Bolívar) aseveró este jueves que no podrán cumplir con la solicitud que hizo el TSJ/ANC de presentar en 72 horas los nombres de los preseleccionados para la nueva directiva del CNE, alegó que según la ley orgánica del poder electoral aún no es tiempo de presentar los nombres.

«El Comité de Postulaciones está muy claro: no hay forma de que un funcionario civil o militar, o una organización sea pública o privada nos obligue a violentar la ley o a no escuchar u observar lo que establece la constitución. La ley orgánica del poder electoral define los pasos y los tiempos para designar a las autoridades del CNE y no puedes entregar u exponer lo que no hay, lo que no tienes», dijo en rueda de prensa.

«Nuestra misión como comité no es colocar nombres, ni dar nombres, sino abrir una consulta o un proceso donde los venezolanos puedan llevar su nombre porque se cree capaz de formar parte de un nuevo CNE», agregó. «Según la ley nosotros tenemos que ir a un proceso de convocatoria pública y los interesados se inscribirán y presentarán sus nombres. Este paso no se ha dado, no existen no está planteado porque estamos aún en el paso de aprobar el reglamento, luego se aprobará el calendario y posteriormente se presentarán los nombres».

«Nuestro objetivo está claro: no puedes ofrecerle al país lo que no tienes, no podemos decirle al país cuántas personas se han escrito porque el proceso de postulación no se ha dado. No vamos a violar la ley, porque ella establece lapsos muy claros. Ni que me lo pida papa Dios voy a violar la Ley».

Sobre las declaraciones de Guaidó, que sugieren que ha habido contactos entre los integrantes del Comité de Postulaciones y representantes del chavismo para discutir la conformación del nuevo CNE, Medina aseveró que los contactos entre los parlamentarios de oposición y los del Psuv son permanentes porque forman parte del ejercicio parlamentario. «En lo personal siempre hemos mantenido contactos con los otros miembros del comité. Durante la pandemia ha habido momentos para tener contactos y para tener distanciamiento, además ha habido momentos de enfrentamientos, pero en las últimas horas hemos tenido contacto con los miembros del Psuv sobre el tema electoral, porque el ejercicio parlamentario siempre debe tener comunicación con las otras bancadas».

«Hemos mantenido contactos bajo la premisa clara de que debemos construir un árbitro electoral confiable y debe contar con el gran aval de todos los sectores; nuestro objetivo final es lograr que los venezolanos vean en ese nuevo CNE una herramienta para rescatar el voto como mecanismo de cambio. Siempre hemos tenido contactos con diputados del Psuv bajo la premisa de que un nuevo CNE sea el primer paso para lograr elecciones realmente libres», enfatizó.

Negó saber si los diputados del Psuv y los que apoyan a Luis Parra que forman parte del Comité de Postulaciones presentarán una lista de nombres de posibles rectores al CNE y dijo: no se trata de listas porque en una lista puedes manejar lo que quieras, se trata de cumplir la ley.

Medina precisó que desde que se instaló el comité para designar a las nuevas autoridades del CNE, el mismo estuvo «bajo amenazas de la omisión legislativa». «Siempre hubo amenazas de sacar al comité y de hacer la designación de manera unilateral y hoy decimos que eso no ayuda al país, porque si queremos construir paso a paso elecciones libres debemos comenzar con un CNE producto de un gran acuerdo, todo lo contrario hace daño al país».

«No hemos partido de la buena voluntad del chavismo, no se trata de inocencia sino de la urgencia a la salida a la crisis, comprendemos y hemos asumido el riesgo político de asumir grandes riesgos para el país, pero dentro de nuestras convicciones siempre se ha mantenido recuperar la institucionalidad».