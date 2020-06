A casi un día de presentar su renuncia a VP, la activista y defensora de ddhh, Ana Karina García, denunció que el partido ha iniciado una campaña en su contra y aseveró que con estas acciones copia el modelo del chavismo.

«Lamento que desde VP hayan desatado una campaña en mi contra, cosas como esas son las que no comparto, el respeto a pensar distinto es parte de ese nuevo país que quiero construir. Que triste que hayan copiado ese modelo del chavismo. Mi conciencia está tranquila», escribió García en Twitter.

Este domingo, García anunció su renuncia al partido y aseguró que Venezuela no está preparada para escuchar las razones que la llevaron a tomar la decisión.

«Son muchas las cosas que ocurrieron, la información a la que tuve acceso y cosas que pasaron frente a mi, por la que me deslindo de VP. Por eso hoy decido callar, la historia me dará la oportunidad más adelante de contarlas. Las batallas solo se ganan con estrategias, visión de futuro y entendiendo que la vida no se acaba mañana».

