El diputado Alfonso Marquina (Lara–UNT) expresó que el subsidio de la gasolina y el petróleo solo ha servido para beneficiar a integrantes de la Administración de Maduro y criticó que Maduro ignore que el salario mínimo no alcance ni siquiera para un café.

«El día sábado vimos al usurpador anunciar el aumento de la gasolina, un precio subsidiado de 5.000 bs el litro. Es decir, un aumento de 500.000% y otro a precio internacional de medio dólar por litro. Mientras el pueblo no tiene gasolina, vimos a Maduro decir entre burlas y sarcasmos que la gasolina será más barata que una galleta Susy o una Coca-Cola y es que este señor no sabe que con este salario de hambre los venezolanos no se pueden tomar ni siquiera un cafesito», reprochó durante el debate virtual de la AN.

«El petróleo solo ha servido para enriquecer a los enchufados y los venezolanos ni gasolina consiguen. Con este salario mínimo los trabajadores no podrán comprar ni siquiera 80 litros. Ayer ya se vio el desastre».

Aseveró que en el estado Lara ayer no habían mecanismos de cobro en las bombas ni mecanismos biométricos y cuestionó: Cuándo aparezcan ¿Cómo van a funcionar? Si no hay luz, si no hay internet y a ellos no les importa eso».

«En muy poco tiempo va a desaparecer la gasolina subsidiada y todos los venezolanos van a tener que pagar medio dólar por cada litro. Ese subsidio indirecto es para que los enchufados sigan haciendo negocios. El usurpador sabe lo que estoy diciendo porque esos subsidios indirectos solo crean distorsiones, desequilibrios económicos que favorecen a la corrupción, al bachaqueo y al contrabando de extracción».

«Por cada litro de gasolina los enchufados se van a ganar 95 mil bolívares. ¿Hasta cuándo siguen explotando al pueblo? ¿Hasta cuándo tienen que hacer colas de 6 horas? ¿Por qué tenemos que vivir como en Somalia y pagar como si estamos en Dubai?», finalizó.