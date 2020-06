El diputado Alfonso Marquina (EC-Lara) reiteró este martes que la oposición no participará en elecciones parlamentarias porque las autoridades del CNE las nombró el TSJ/ANC.

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, el parlamentario aseveró que desde el Comité de Postulaciones de la AN se hicieron todos los esfuerzos para designar las nuevas autoridades. «¿Lo que monta el régimen son elecciones o es una farsa? En la AN se nombró el comité, se esperó por la reincorporación de los diputados chavistas, nombramos el comité, logramos la representación de la sociedad civil, Ángel Medina (PJ-Bolívar) hizo todos los esfuerzos para lograr el proceso, aún después del asalto militar del 5 de enero».

«La comisión se trasladó al Palacio Legislativo y ahora sale un falso TSJ que pretende nombrar un falso CNE, donde vemos que los que designan son los mismos designados, son los mismos magistrados que se autodesignaron como miembros del CNE, todo para seguir con el secuestro de la voluntad popular».

Recordó que quien es hoy la rectora principal es la misma magistrada que dejó a Amazonas sin representación en el parlamento. «Debieron estar en la AN y por una infeliz decisión de esta señora el estado Amazonas se quedó sin representación parlamentaria».

«Hay un falso tribunal que designa una falsa directiva de la AN porque sacan una sentencia que dice que Parra es el presidente de la AN, pero no dicen en qué se basaron para decir esto, nombran un falso TSJ, un falso CNE y aparte, nombran falsas directivas para los partidos políticos», fustigó.

Marquina recordó que en 2018 no participaron en las elecciones presidenciales porque sabían que no habían las condiciones reales. «Insistimos en que no íbamos a participar y el mundo entero sabe que no había ni hay aún condiciones de transparencia, de objetividad que garanticen que se respete la voluntad del pueblo, el fraude está evidenciado. La misma persona que participó y convalidó el fraude en 2018 luego denunció lo que el habíamos dicho y ahora a pesar de eso dice que va a participar».

«No se trata solo de si voto o no, sino de que mi voto sirva para el futuro de mi estado o de mi municipio. En 2015 ganamos la mayoría de la AN pero vimos una designación fraudulenta de la ANC para confiscar la voluntad política, hemos visto además 130 sentencias que ha emitido el TSJ usurpador para quitarnos las competencias. No hay excusas para justificar estos eventos», sentenció.

Asimismo, aseveró que la única intervención militar extranjera «es la que ha venido promoviendo el régimen, tenemos militares cubanos, militares rusos, militares iraníes. Cuando pedimos el apoyo es para que se sigan activando mecanismos políticos, económicos y financieros contra los corruptos del régimen, seguimos insistiendo en seguir manteniendo la presión internacional».