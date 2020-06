El empresario colombiano, Álex Saab, actualmente detenido en Cabo Verde, podría estar vinculado a la supuesta infiltración de Venezuela dentro de los cuerpos de inteligencia de la nación neogranadina.

El diario El Tiempo de Colombia publicó un artículo donde el expresidente colombiano, Andrés Pastrana, señala a Saab como «la joya de la corona» y pide al gobierno no descartar un pedido de extradición, si no se concreta el que realizó EEUU.

“Álex Saab era el que tenía a altos generales de la Policía y de la inteligencia colombiana comprados, información que conoce ya el ministro Carlos Holmes Trujillo y no se ha hecho nada”, dijo Pastrana a NTN24.

Pastrana no dio detalles de la información que le entregó al ministro. Sin embargo, fuentes cercanas a él dijeron que estaría vinculada a un supuesto plan para atentar contra el expresidente Uribe y contra él. Y aseguran que el nombre del general Juan Carlos Buitrago, oficial que lideró las investigaciones contra Saab, salió a relucir en la conversación con Carlos Holmes Trujillo.

Buitrago rompió su silencio sobre ese tema y le dijo a El Tiempo que es una infamia intentar vincularlo con el régimen o con Saab, a quien persiguió junto con la DEA y la CIA.

Por su parte el exjefe del SEBIN, actualmente en el exilio, Manuel Cristopher Figuera, reveló en su momento la influencia de Alex Saab dentro de la inteligencia colombiana, donde tenía «muchos contactos», según le manifestó al militar venezolano en un contacto telefónico tras encabezar una investigación sobre un galpón incendiado del empresario ordenada por Cilia Flores.

“Me dijo espontáneamente que tenía muchos contactos con empresarios, banqueros, militares y personas de la inteligencia de Colombia; le pregunté si eran confiables, me respondió que ‘totalmente’. ‘Muy interesante’, le dije. En ese punto me invitó a que nos tomáramos un café y que él me pondría en contacto con ellos. El encuentro nunca se concretó, pero me quedó claro que Saab era uno de los ‘caballos de Troya’ de Maduro”, le explicó Figuera a El Tiempo. Y aseguró que cuando Colombia lo acogió temporalmente, también se lo dijo a las autoridades.

Por último, el senador y también expresidente colombiano, Álvaro Uribe, denunció un supuesto espionaje de agentes cubanos, información que le había suministrado la oposición venezolana en 2014.