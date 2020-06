Agustín Berríos, ex asesor de Antonio Ledezma en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, reiteró este sábado que cualquier elección con el nuevo CNE nombrado por el TSJ será una «farsa».



«Los demócratas no tenemos ningún dilema que debatir entre participar o no en alguna farsa electoral del régimen. Nuestra única prioridad es salir de Maduro para que haya elecciones libres. No elecciones chimbas para sostener al dictador con su carga de muerte, hambre y pobreza», dijo vía Twitter.

«Claro que TSJ ilegítimo nombrará un CNE oficialista, con algún falso opositor de utilería. Pero con el dictador al frente, 5 millones de venezolanos fuera, Faes y colectivos en plan República, toda elección es una farsa pro regimen. Ni el pueblo ni el mundo la reconocerán».

La Sala Electoral del TSJ/ANC emitió este viernes una sentencia declarando la «omisión legislativa» de la Asamblea Nacional para nombrar un nuevo CNE. Con ello se asigna el derecho a nombrar una nueva junta directiva del órgano electoral. Dirigentes opositores como Enrique Ochoa Antich, Claudio Fermín, el partido Avanzada Progresista de Henri Falcón, el MAS y Timoteo Zambrabo solicitaron al TSJ hace unas semanas considerar esta decisión.