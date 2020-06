El ex secretario de Organización Nacional de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, afirmó este martes que la decisión tomada por el TSJ/ANC de designar una junta directiva ad-hoc de la tolda blanca y que sea él quien la encabece, es una muestra de la apertura de la democracia dentro del partido, luego de muchos años de dictadura.



Así lo expresó en un comunicado que presentamos a continuación:

Caracas, 16 de junio de 2020

Quiero dirigirme a mis compañeros de Acción Democrática, hace 24 horas se tomó una decisión histórica para nuestro partido, después de muchos años de dictadura se abren las compuertas de la democracia interna, del derecho a opinar, del derecho a disentir de las autoridades nacionales, secciónales y municipales, sin temor a ser expulsado o ser víctima del método de la autoexclusión, mecanismo perverso de control absoluto del poder por parte de la Secretaría General, que fue mutilando el ascenso natural de valiosos dirigentes de Acción Democrática, hoy militando en otros partidos o haciendo vida independiente. A todos los dirigentes de AD, de todos los niveles, les digo, saben que viven bajo un régimen de terror, saben de las denuncias vergonzosas permanentes hechas por periodistas y personeros que a través de periódicos y redes sociales del planeta apuntan al esquema de la Secretaría General, muchos de ustedes compañeros han compartido conmigo esta preocupación por muchos años, pero siempre temiendo dar un primer paso adelante por temor al golpe del mazo estatutario de la Secretaría General.

Bueno compañeros, yo Bernabé Gutiérrez me atreví a dar ese paso, no se puede desconocer la decisión tomada a principios de 2020 por la dirigencia del partido, en el sentido de participar en las próximas elecciones. Yo tengo doce años recorriendo todo el país varias veces con las Secretarías Sectoriales, organizando la Maquinaria Electoral ADeca (MAELECAD) en cada barrio, caserío, eje carretero de todos los municipios de Venezuela para ganar elecciones, y ahora cuando llega el momento de demostrar la fuerza de AD, entonces la Secretaría General informa, cual caudillo de montonera, que AD no va a elecciones. La respuesta hoy es que AD sí va a participar en las próximas elecciones parlamentarias y otros eventos electorales por venir con nuestra gloriosa tarjeta blanca, priorizando la participación de las nuevas generaciones y sí tenemos que abrir espacio en nuestras postulaciones para incluir candidatos de otros partidos importantes que no puedan participar por no tener tarjeta, lo someteremos a consideración de las estructuras de decisión existentes, con el entendido a priori que existe suficiente vocación de apertura política tendiente a mejorar los resultados de las elecciones de 2015.

Ya el partido no tiene dueño, tendrá dirigentes que rindan cuenta, que escuchen a sus bases, que vayan a elecciones periódicas libres y democráticas, la renovación de las autoridades será lo normal y la reelección será limitada a una vez. En pocas palabras, Acción Democrática no será Democrática hacia afuera y Dictadura hacia adentro. Las puertas y las ventanas del partido se abrirán para que regresen nuestros dirigentes, nuestros compañeros y se incorpore nueva militancia, quienes se encontrarán con una democracia interna efervescente, y con ideas y espacios para luchar por Venezuela. Yo aspiro liderar esa transición.

Me he trazado un norte, y voy a demostrar con hechos y no con palabras que hacia allá conduciré el partido, y transitando ese camino me iré ganando la confianza de todos, por eso, en los últimos días no me he apartado de lo importante para atender la mala política, y en consecuencia no me he ocupado de responder la inmensa campaña de guerra sucia que se ha desplegado contra Bernabé. El laboratorio de maldades mediáticas que forma parte del esquema de perversidades de la Secretaría General, esas personas que me atacan y los que redactan lo que les dicen, tanto en territorio nacional como en sus exilios dorados, son conocidos por la alta dirigencia del partido y del mundo político del país, porque durante años se ha celebrado en la oficina del primer piso la ejecución de los mandatos del ventrílocuo.

Por último, quiero expresar mi inmensa vocación de servirle a las blancas banderas de mi partido Acción Democrática, por una parte, con humildad y reconociendo mis errores, pero por la otra, con una fuerza inquebrantable e infinita de perseverancia y empeño por recuperar el bienestar de los venezolanos. Todas las soluciones de los pesares de nuestra patria pasan por Acción Democrática.

“Por una Venezuela Libre y de los Venezolanos”

Bernabé Gutiérrez