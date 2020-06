Acción Democrática respondió este lunes a la sentencia del TSJ/ANC de suspender a la directiva que lidera Henry Ramos Allup, la cual consideran ilegal de un tribunal «que no es reconocido por nadie».



«Ante sentencias ilegales de un TSJ que no es reconocido por nadie, respondemos con más unidad y más fortaleza que nunca porqué #ADesDeLosVenezolanos. AD es su gente y su gente no se rinde. Seguimos ADelante con firmeza», tuiteó la tolda verde.

Enfatizan que ni AD ni ninguna fuerza democrática de Venezuela y del mundo «reconoce sentencias del TSJ espurio, ni la militancia ni la dirigencia de nuestro partido no está en venta y se mantiene firme de la mano de nuestro secretario general Henry Ramos Allup. #ADesDeLosVenezolanos».

Otras reacciones

«Ninguna institución ilegítima y fraudulenta que represente a este régimen de miseria para Venezuela, podrá acabar con 78 años de historia sembrados en el sentimiento de la nación. @ADemocratica no es un simple nombre, es una militancia llena de valores», subrayó Piero Maroun.

«Condenamos la decisión del TSJ del PSUV que pretende arrebatar AD a sus militantes y su directiva. Estas acciones no se van a detener, Maduro a la fuerza pretende arrebatar las tarjetas de los partidos democráticos para construirse su propia oposición», puntualizó Primero Justicia.

«Rechazamos el nuevo golpe del TSJ y el régimen contra la democracia, quienes de forma arbitraria pretenden arremeter contra Acción Democrática imponiendo unos usurpadores en su dirección. Nuestro respaldo a todos los compañeros y militantes de @ADemocratica», señaló UNT.

«Por mantenerse firme a los principios democráticos, a la constitución, a su Historia y a Venezuela, y no convalidar un fraude, Maduro secuestra la tarjeta de AD y se la entrega al Alacrán Bernabé. Todo el respaldo para sus militantes y a @hramosallup. Adelante», apuntó Freddy Guevara.

«Condenamos la nueva sentencia del TSJ ilegal que pretende arbitrariamente suspender la actual junta directiva de @ADemocratica que dirige @HRamosAllup y nombrar una junta paralela. Nuestra solidaridad con el partido y su militancia», añadió Miguel Pizarro.

«@ADemocratica no pueden manejarlo desde un bufete de la dictadura. AD es de militantes que defenderemos sus colores, su logo y lo que representa con cada respiro que nos queda», manifiesta el diputado Ivlev Silva.

Ante sentencias ilegales de un TSJ que no es reconocido por nadie, respondemos con más unidad y más fortaleza que nunca porqué #ADesDeLosVenezolanos. AD es su gente y su gente no se rinde. Seguimos ADelante con firmeza. — Acción Democrática (@ADemocratica) June 16, 2020

Ni AD ni ninguna fuerza democrática de Venezuela y del mundo reconoce sentencias del TSJ espurio, ni la militancia ni la dirigencia de nuestro partido no está en venta y se mantiene firme de la mano de nuestro Sec. General @hramosallup. #ADesDeLosVenezolanos — Acción Democrática (@ADemocratica) June 16, 2020

Rechazamos el nuevo golpe del TSJ y el régimen contra la democracia, quienes de forma arbitraria pretenden arremeter contra Acción Democrática imponiendo unos usurpadores en su dirección. Nuestro respaldo a todos los compañeros y militantes de @ADemocratica#ADesDeLosVenezolanos pic.twitter.com/y6aVqHpPiu — Un Nuevo Tiempo (@partidoUNT) June 16, 2020

Condenamos la decisión del TSJ del PSUV que pretende arrebatar @ADemocratica a sus militantes y su directiva. Estas acciones no se van a detener, Maduro a la fuerza pretende arrebatar las tarjetas de los partidos democráticos para construirse su propia oposición. — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) June 16, 2020

Por mantenerse firme a los principios democraticos, a la constitución, a su Historia y a Venezuela, y no convalidar un fraude, Maduro secuestra la tarjeta de AD y se la entrega al Alacrán Bernabe. Todo el respaldo para sus militantes y a @hramosallup. Adelante! — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) June 16, 2020

@ADemocratica no pueden manejarlo desde un bufete de la dictadura. AD es de militantes que defenderemos sus colores, su logo y lo que representa con cada respiro que nos queda#ADesDeLosVenezolanos — Ivlev Silva (@ivlevsilva) June 16, 2020

Condenamos la nueva sentencia del TSJ ilegal que pretende arbitrariamente suspender la actual junta directiva de @ADemocratica que dirige @HRamosAllup y nombrar una junta paralela. Nuestra solidaridad con el partido y su militancia. — Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) June 16, 2020