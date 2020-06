El diario El Nuevo País informó la tarde de este jueves que el partido Acción Democrática no participará en elecciones parlamentarias «si no hay condiciones electorales».



Así lo reportó vía Twitter: «Acción Democrática no participará en elecciones parlamentarias si no hay condiciones electorales, confirman a El Nuevo País autoridades del partido liderado por Henry Ramos Allup».

Más información en breve…