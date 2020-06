Nicolás Maduro afirmó este lunes que a las 3 de la tarde ya se había acabado la gasolina iraní que debía durar varios días en diversas estaciones de servicio en el territorio nacional.

“A las 3 de la tarde se habían consumido toda la gasolina que servía para varios días. Estamos enfrentando una verdadera crisis provocada por EEUU y el prófugo de la justicia que está escondido bajo una embajada, pero la justicia llegará”, expresó Maduro por VTV.

Además amenazó a transportistas que revendan la gasolina. “Todo el mundo a inscribirse en la plataforma patria. El transporte público tendrá la gasolina y el diesel cien por ciento. Les haré unas propuestas en privado interesante. Que nadie use sus camionetas para bachaquear la gasolina. Quien lo haga le va a ir mal. Va a ir preso. Le quitarán la camioneta, el camión, el autobús. Si hacemos el esfuerzo de ponerle la gasolina gratis, que no se atreva a bachaquear ese producto. Aquí no hay un magnate. Aquí hay un obrero conductor de autobús, y se llama Nicolás Maduro”.

“Desde EEUU nos quieren asfixiar como asfixiaron a ese hombre afroamericano, asfixiarnos, pero no han podido ni podrán, se los garantizo, porque nuestro oxigeno proviene del poder popular y moral, aquí estamos de pie batallando”, reiteró.

Finalmente, Maduro reconoció la reventa de gasolina. “Hoy arrancaron 20 bombas a vender a precios internacional, fue un jonrón con las bases llenas. Ahí pueden llenar todo lo que quiera, todos los días si quieren. Estaban robando, pero vamos a investigar quienes bachaqueaban gasolina en esos días. Los vamos a castigar sean quienes sean, vendiendo en 3 dólares el litro, 10 dólares el cupo”.