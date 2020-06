La exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, sostuvo este lunes que la administración de Nicolás Maduro habría entregado 175 mil millones de dólares a Álex Saab para administrar un fondo en Venezuela que “no se sabe” si todo era destinado a alimentos.

“Es imposible hacer una auditoría porque las cifras en Venezuela todas son ocultas pero a Álex Saab le dieron para administrar un fondo en Venezuela de 175.000 millones de dólares, eso es un dineral, entonces lo que no sabemos es si todo lo destinaba para el tema de los alimentos, o para otros rubros. Sabemos también que incluso en el negocio del combustible él también está involucrado, sabemos que es uno de los operadores internacionales que tiene Nicolás Maduro para que se mueva en resolver el tema del combustible que dejamos de producir, eso que llegó a Venezuela era lo que producía el país en un día, ahora estamos comprando combustible porque no hay, Maduro quebró la empresa petrolera”, afirmó Ortega Díaz en una entrevista a NTN24.

Por otra parte, en torno a ir a un proceso de elecciones, Ortega Díaz aseveró que “yo pienso que sería una gran oportunidad (participar en elecciones parlamentarias en Venezuela) ojalá haya conciencia que tiene el ciudadano con el voto. (…) La gente considera que ese es un derecho que tienen y que nadie le puede imponer votar o no votar. Tengo contactos en barrios y comunidades, y la gente se está organizando y quiere ir a votar. El que aspire vencer en unas elecciones debe crear la maquinaria electoral, buscar votos, porque las elecciones se ganan con votos, movilizando a la gente, Maduro está feliz porque él no va a tener contendor. Si no se vota, ¿qué se va a hacer?”.

“Yo salí de Venezuela, porque tenía una serie de enfrentamientos con Nicolás Maduro, Cilia Flores y por las investigaciones que hice. Yo me enfrenté a un régimen por defender la Constitución, y la Constitución dice que este año tiene que haber elecciones. El requisito indispensable es tener las dos terceras partes para poder designar el nuevo CNE, y ese elemento hay que considerarlo, por eso son los pactos políticos”, reiteró.

Finalmente, sobre la captura de Saab, la fiscal en el exilio dijo que “por algo Nicolás Maduro y todos ellos están tan nerviosos. Arreaza exigiendo respeto y protección al socio de su gente, una persona que no tiene ni siquiera la nacionalidad venezolana. Representa un peligro para ellos que Álex Saab esté en EEUU, por lo que sabe, las cosas que ha conversado, las cuentas que tiene, las operaciones que han hecho, y todos los delitos en los que está involucrado Nicolás Maduro”.

