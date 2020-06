El presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, Jesús Armas, indicó este jueves que durante la semana correspondiente del 1ero al 7 de junio, 70% de los caraqueños “presentan malos olores” en el agua que suministra Hidrocapital. En total, sostuvo que el aumento de la mala calidad del agua incrementó 16 puntos en tan solo 2 semanas.

La escasez de agua no es el único problema relacionado con el acceso a este servicio básico. La mala calidad del agua es uno de los principales obstáculos que los caraqueños están reportando en la plataforma Monitor Ciudad.

Por otro lado, resaltó que Hidrocapital miente al informar que todas las líneas del Tuy 2 que se dañaron durante la explosión registrada el pasado 14 de mayo se encuentran habilitadas.

Armas detalló que durante la semana de la explosión, 21% de la ciudad no recibió agua y la semana siguiente a ese suceso se exponenció la crisis aumentando a 57%. «Hay que destacar que a pesar de que informen que ya todo se restableció nuestros reportes indican que todavía el 37% de los habitantes no están recibiendo agua. Una prueba de esto es que los vecinos de la Avenida Baralt en Caracas salieron a las calles a protestar visibilizando que el Tuy 2 no está funcionando de manera óptima y la forma en cómo el régimen reprimió a los manifestantes a través de colectivos armados que fueron enviados para intimidar».

Armas agregó que la entrada de agua a Caracas ha disminuido en 54% desde el año 1999 a pesar de todos los recursos que fueron aprobados para invertir en este sector. «Para la fecha debería estar construido el Tuy 4, una obra que traería 21.000 litros por segundo a Caracas. Fue tanto el dinero que se aprobó, 880 millones de dólares, que en teoría deberíamos tener otro sistema de distribución construido, y no es el caso porque sabemos que se robaron todos nuestros recursos».

