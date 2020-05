Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, le dijo este miércoles al periodista y director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, que el preso político Juan Requesens “no será liberado”.

“Yo no sé quien les dijo que Requesens iba a ser liberado, ni bajo que efectos estaba el señor Miguel H. Otero. Dijo hoy que iba a ser liberado a las 12:31 pm y luego a las 1:44 pm se confirmó que no. Se despertó de la pea Miguel Otero, seguro que dice que tampoco toma. Él toma el whisky con hielo entero, no fracturado. (…) Al que hable mal de Chávez en Twitter, lo bloqueo y no le doy chance de nada”, afirmó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

Por otra parte, el oficialista señaló que “lo que yo te puedo asegurar Alberto Ravell es que tú no vas a ser gobierno en Venezuela, el tiempo se te pasó. A mí me dijeron que Juanito Alimaña se la pasa metido en una embajada, haciendo ‘amiguis’ a ver si se queda ahí, en una embajada de Europa”.

“Este (Luis Florido) era el que promovía que los venezolanos se fueran y ahora que quieren regresar el que les tiende la mano es Nicolás Maduro. A Florido lo botaron de Voluntad Popular porque se robó 30 millones de dólares. Este pedía más sanciones contra Venezuela. Que alguien vaya a buscar un pasaje en las oficinas de Florido, un medicamento, a ver si los ayuda”, acotó.

En torno a los migrantes venezolanos, Cabello sostuvo que “mucha gente se fue del país porque quiso y luego dicen que son exiliados, perseguidos políticos, serán exiliados de su casa”.

“De todo el organigrama que mostramos el 28 de marzo, faltan muy pocos por arrestar. Nuestra preparación, buenas preparación de nuestro pueblo y unión de todos, por eso difícilmente se nos escapará la victoria”, concluyó.