El diputado Williams Dávila (AD-Mérida) aseguró este martes que la «Operación Gedeón» no tiene efectos negativos sobre el presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, porque el líder opositor no tuvo nada que ver en esos hechos. También reiteró la denuncia por la presencia de dos patrullas negras del Sebín frente a su casa.

En entrevista concedida a ND, Dávila consideró «lógica» la renuncia del asesor político Juan José Rendón y el diputado Sergio Vergara, debido a que la operación fue infiltrada por el gobierno de Maduro.

«No creo que la Operación Gedeón mine el apoyo internacional al presidente Guaidó, porque no fue construida, diseñada, ni concertada por él. Todo lo contrario. La comunidad internacional lo ha respaldado totalmente, pero debemos tener en cuenta que el mundo está más concentrado en lo que ocurre con la pandemia que con el tema Venezuela», expresó en contacto telefónico.

«Eso no quiere decir que el apoyo a Guaidó o a la causa del país haya perdido vigor», agregó.

Destacó que la administración de Nicolás Maduro se ha victimizado con la «Operación Gedeón» para culpar a los gobiernos de EEUU y Colombia. «Me parece lógico las renuncias de JJ Rendón y Vergara, porque los intereses del país y la lucha por la transición están primero que nada. La lucha que ha librado Guaidó y la que ha librado la AN. Tanto Vergara como Rendón han explicado públicamente los pormenores de esa operación suicida y sabemos que fue infiltrada desde el inicio».

«El régimen busca victimizarse y culpar a EEUU y a Colombia, para tratar de disminuir la credibilidad y la cooperación internacional que ha tenido Guaidó», aseveró.

En agosto de 2019, Guaidó anunció la creación de un «Comité de Estrategia» dirigido por Vergara y Rendón para que «atendieran la emergencia humanitaria compleja, sus consecuencias y ejercer presión para lograr el cese de la usurpación y prepararnos para la transición». Esta comisión se encargaría de evaluar «todas» las opciones para lograr que Maduro abandone el poder.

El parlamentario merideño, miembro de la Comisión de Política Exterior de la AN, recordó que hay múltiples acciones que forman parte del derecho internacional público que serían útiles para sacar a Maduro de la presidencia.

«El R2P consagrado por la ONU, el TIAR que se creó desde 1948 y ahora el presidente Guaidó se reintegró y está avalado por 14 países, establece medidas consulares y de presión; y está el cuerpo de sanciones de la Unión Europea y EEUU que ha contemplado 29 sanciones dentro de las 2000 que son investigadas», precisó.

«Estamos luchando por un Gobierno de Emergencia Nacional para que a través de un Consejo de Estado Plural se convoque a elecciones libres y democráticas, para que hayan procesos con nuevas autoridades, con participación de todos los partidos políticos. Seguimos luchando en esa opción que fue presentada por EEUU y avalada por muchos países dentro del marco para la transición», añadió.

Condenó que durante las conversaciones de Oslo y República Dominicana el chavismo pateaba la mesa, cada vez que la oposición proponía que no estuviera Maduro ni Guaidó en una transición. «Saboteaban las conversaciones y nosotros seguiremos luchando por un Gobierno de Emergencia Nacional a través del plan de emergencia José María Vargas porque mientras Maduro siga en el poder el pueblo no tendrá ni pan ni tranquilidad».

«El Sebin pasa horas frente a mi casa, sin comer y sin ir al baño»

Por otra parte, Dávila reiteró que efectivos del Sebin siguen con acciones intimidatorias en su contra.

«Hoy en la mañana siguen apostados. Hay dos patrullas negras del Sebin, la policía política del régimen y han dicho que no se mueven si no reciben ordenes superiores. Han estado indagando quién vive en la urbanización. Esto es otra acción intimidatoria a las que siempre hemos estado expuestos los diputados», dijo.

«No es que esté acostumbrado, pero nos pintan las casas. Nos mandan a vigilar. Nos anulan el pasaporte. Nos declaran en desacato. No aprueban el presupuesto de funcionamiento de la AN que comprende sueldos de asistentes y empleados y la dieta de los parlamentarios. Esto forma parte del fascismo del régimen que no permite que haya libre albedrío ni libertad de expresión porque quieren imponer su verdad», reprochó.

«Por eso periodistas, diputados, médicos, enfermeros y cualquier persona que divulgue información para que el pueblo sepa lo que pasa, por ejemplo, con el coronavirus o la masacre en las cárceles, el régimen actúa para que se quede callado. Pero no nos vamos a quedar callados, porque quieren normativizar a la sociedad al control político y represivo y nosotros somos una piedra de tranca en ese zapato del totalitarismo chavomadurista que desgobierna el país», resaltó.

A la vez que hizo un llamado a los efectivos del Sebin. «Ustedes que pasan horas sin ir al baño, sin comer, deberían incorporarse a la lucha democrática. Necesitan buenos sueldos, sus hijos necesitan educación y necesitan ejercer sus actividades con profesionalismo y no con presión política, porque el régimen no se los va a garantizar, siempre serán para ellos un instrumento del terror.

Dávila agradeció el apoyo de sus vecinos, de Acción Democrática y de la comunidad internacional. «Mis vecinos han estado muy pendiente de mi. Son un apoyo invaluable. Además de la dirigencia de mi partido AD, he recibido el respaldo del PSOE de España; de Keiko Fujimori en Perú, del parlamentario europeo Leopoldo López Gil. Eso demuestra que existe solidaridad y apoyo con lo que estamos viviendo en Venezuela», concluyó.