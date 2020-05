El periodista Vladimir Villegas condenó este martes su salida obligada de Globovisión y el fin de su programa Vladimir a la 1, al tiempo que reiteró que todo es consecuencia de presiones directas de Nicolás Maduro.



«Como señalé en Twitter, mi salida del aire y de Globovisión obedece a una presión del gobierno de Nicolás Maduro. Una nueva presión contra un periodista, contra un medio de comunicación como ya se ha hecho antes. Esta decisión es producto de eso, de esa presión que se ha ejercido contra el canal Globovisión y es una presión similar a la que han recibido otros medios de comunicación en momentos anteriores, así como periodistas», explicó Villegas en un Live de Instagram.

El periodista recalcó que lo ocurrido con él este martes no puede alegrar a nadie, así como tampoco la salida del aire de cualquier canal de televisión. «Esto no es una buena noticia, Vladimir a la 1 era un espacio crítico con el gobierno y hoy ha llegado a su fin gracias a un gobierno hipersensible la crítica. Estamos ante un gobierno, quizás, deseoso de que en Venezuela pueda instalarse un modelo de pensamiento único. Un gobierno alérgico a los señalamientos (…) Hay sectores extremistas, de lado y lado, que no son amantes de un debate claro, abierto, y que son más proclives a procurar e imponer el condicionamiento con la sociedad. La incondicionalidad no puede ser la herramienta para imponer una forma de actuar, de gobernar, es sumamente dañina y sobre todo para los gobernantes».

Continuó diciendo: «Los gobernantes deben cuidarse más de un incondicional que de un crítico. Eso le pasó a Chávez y ahora a Maduro. Sé que el valor de esa supuesta lealtad está más emparentada con la incondicionalidad que con juicios críticos y voces que puedan coadyuvar al mejoramiento del país. Ningún medio, ningún canal, ningún programa debería ser sacado del aire por presiones del poder. El periodismo y el poder siempre han tenido conflicto y lo tendrán. Vladimir a la 1 sale del aire y seguramente habrá brindis en los extremos. Hay quienes me ven como colaboracionista, conciliador, hasta blandengue me han dicho. Unos se apoderan de la cualidad de definir quién es opositor y quién no, y otros de decidir quién es patriota y quién es apátrida. Pero en el medio hay un pueblo que reclama respuestas a sus graves problemas, reclaman que en Venezuela vayamos a un debate democrático, a una negociación a un diálogo…».

Antes de concluir la transmisión vía Instagram , Villegas quiso enviar un mensaje expresamente dedicado a Nicolás Maduro:

«Quiero hablarle directamente a Nicolás Maduro. Hablarle desde el respeto, pero también desde la convicción de lo que estoy diciendo. Señor Presidente Maduro, podrá salir hoy un periodista de un canal, podrá cerrarse muchos canales, podrán hacerse advertencias, amenazas, maniobras, pero ahí estará la verdad, reclamando en sus gobernantes acciones y una de ellas tiene que ser asumir que un país debe ser escuchado. Venezuela no será jamás de un pensamiento único sino de gente crítica, aunque existan dificultades para expresarse. Presidente Maduro, en este momento cuando debo salir del aire, quiero decirle que el país reclama una solución al conflicto político y de usted depende que eso pase: un proceso real de negociación donde se lleguen a acuerdos para atender, primero esta pandemia, y para que eso sea posible hay que escuchar todas las voces de todos los sectores. Creo, presidente, que usted tiene una relación equivocada con los medios. Ha podido ser de manera diferente, en la cual se establecieran diálogos, discusiones abiertas, donde usted se sometiera a las críticas y preguntas, incluso las más atrevidas. Quien paga eso es el pueblo que ha visto mermar su situación, producto de políticas económicas equivocadas», resaltó.

«Es cierto, existen sanciones, pero desde hace años usted mismo pidió al economista Francisco Rodríguez y al expresidente de República Dominicana que se generara un conjunto de propuestas en el ámbito económico para poder resolver la situación del país, para encontrar caminos. Ellos las presentaron y no fueron escuchados. Todos los sectores han pedido que se apliquen medidas, ahora hemos tenido una dolarización sin vaselina, dolorosa, depender de una caja clap para poder vivir, de un bono que lamentablemente es insignificante para medio comprar. Desde la autocrítica las cosas serían distintas», argumentó.

Vladimir villegas concluyó despidiéndose de su audiencia, reiterando que su salida de Globovisión es un «golpe» a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos de estar informados. Rescató que vendrán nuevas situaciones, nuevos momentos y nuevas circunstancias para el país y espera reencontrarse pronto con la gente que seguía su programa.