A continuación, el comunicado íntegro:

Hoy, en nuestro octavo aniversario, Vente Venezuela es ¡vamos!



Venezuela quiere y necesita otra forma de hacer política. Política con ética, con principios, al lado del ciudadano para compartir los momentos más duros de esta época, aportando una oferta de esperanza y cambio. Bajo esa premisa, hace ocho años un grupo de venezolanos decidimos iniciar un proyecto cuyo nombre llama a sumar y a ser parte de una gran visión de país donde el ciudadano es el centro: Vente Venezuela.

Vente, Venezuela te espera, fue la consolidación de una idea que buscaba acercarse a los que con razón se sentían decepcionados de la forma de hacer política que nunca da resultados, venezolanos que quieren salir del socialismo, y por eso son exigentes y críticos, pero sobre todo, y a pesar de estos tiempos tan severos, siguen aspirando a ser libres y a construir un país de libertades. Por ellos y con ellos nos planteamos construir un partido de futuro, cuyo propósito liberador es llegar al poder para entregarlo a los ciudadanos y aplicar las ideas que sí funcionan, las ideas de libertad.

Pero ser “el partido de la libertad” es, más que un eslogan, una gran responsabilidad; significa asumir que Venezuela se cansó del socialismo y de este sistema perverso que sólo ha generado sufrimiento y aceptar que nos corresponde congregar y conjugar una fuerte mayoría nacional para abrirle cauces a nuestra visión compartida del libre desarrollo, esa en la que todos estamos interesados, que dejará atrás las pérdidas irreparables de más de 60 años de populismo, estatismo, clientelismo y militarismo.

Hay que dejar atrás este socialismo que ha transformado a nuestra patria en un Estado fallido e incapaz de satisfacer las demandas ciudadanas. Para lograrlo necesitamos un cambio de raíz, y eso pasa por una ruptura histórica que finalmente nos permita edificar instituciones modernas y organizadas en un Estado cuya vocación indeclinable sea garantizar Estado de derecho, reglas claras del juego y un sistema de mercado que produzca abundantes oportunidades para todos los ciudadanos en función del mérito y del esfuerzo. Crearemos riqueza para combatir la pobreza. Fomentaremos oportunidades para eliminar la exclusión. Y entre todos saldremos adelante, sin perdedores ni resentimientos, con justicia, memoria histórica, responsabilidad política y pudor republicano.

En estos ocho años no nos hemos cansado de luchar por cada uno de estos objetivos. Siempre hemos advertido que no hay transacción posible con el totalitarismo y exigimos que no se perdiera el tiempo de los ciudadanos. Hemos denunciado todas y cada una de las triquiñuelas que han postergado hasta hoy el desalojo del Estado criminal, narcotraficante y terrorista.

Nos llamaron exagerados cuando advertimos sobre la inminencia de una crisis humanitaria y una clase política acostumbrada a la comodidad de los eufemismos y las medias verdades nos dio la espalda cuando insistimos en no llamar dictadura a este conglomerado criminal que no quiere entregar el poder. Ahora sabemos que este tipo de guerras no convencionales se ganan a pulso, con la verdad por delante.

En cada ocasión hemos impuesto una iniciativa rupturista. Abogamos por la aplicación del 233 constitucional y por más de un año nuestra Fracción 16 de Julio ha reiterado la necesidad de aprobar de una buena vez el artículo 187 numeral 11, porque es una señal inequívoca de que necesitamos ayuda internacional para desmontar este sistema de mafias. Y porque esa declaración nos deslinda para siempre de la errática ruta de parodias electorales, negociaciones espurias y cualquier tipo de iniciativas improvisadas que ponen en peligro la vida de venezolanos y permiten al usurpador la vanagloria de éxitos ficticios.

Los venezolanos esperan de nosotros un liderazgo a la altura de la situación, haciendo todo lo que sea necesario para lograr la liberación del país y la instauración de una República democrática, donde la justicia sea la garante de nuestra libertad. Sepan los venezolanos que en eso empeñamos cada minuto de nuestros días. Y que no vamos a ceder hasta que no lo logremos.

Nuestra propuesta y objetivo es luchar para obtener nuestra libertad, dedicar todos nuestros esfuerzos a la liberación del país y lograr finalmente el cese de la usurpación. Nosotros queremos que el socialismo sea un pasado que nadie quiera recordar ni temer. Nosotros estamos empeñados en darle a todos los venezolanos una nueva época de felicidad, prosperidad y libertad. ¡Y lo vamos a conseguir!

Sabemos que nuestra fuerza ciudadana y nuestra capacidad institucional necesitan coaligarse con un esfuerzo internacional determinado a desalojar el peligro que representa este ecosistema narcocriminal y terrorista que amenaza con extenderse a todo el hemisferio. Por eso hemos exigido la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), el principio suscrito en Naciones Unidas de Responsabilidad para Proteger (R2P) y el artículo 187 numeral 11 constitucional. Para la fuerza eficaz tampoco hay atajos.

Tenemos la urgente necesidad de consolidar cuanto antes una operación multifacética que nos permita recuperar la soberanía territorial, reinstitucionalizar el país, recuperar el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos.

Los venezolanos sabemos cuán desesperanzados y decepcionados podemos sentirnos en medio de este confinamiento criminal con la excusa del Covid-19. Un régimen cuyos signos son la ruina, el colapso y el saqueo ha utilizado esta terrible circunstancia como mecanismo de control social a través del hambre y las mafias que controlan los bienes esenciales; nosotros estamos junto a ustedes, experimentando las mismas angustias, la misma rabia y el mismo desespero.

Vente Venezuela está al servicio del país. A nuestros compañeros de Vente Venezuela que están en cada rincón de nuestra geografía: ¡Gracias! Ustedes son la fuerza que mantiene viva a esta organización y que nos impulsa a seguir creciendo y desarrollándonos como el partido de vanguardia formación y liderazgo que somos. A los que simpatizan con nuestras ideas, vamos juntos, avancemos agarrados de la mano por estos senderos de oscuridad hasta que obtengamos la luz de la libertad.

Hoy, Vente Venezuela es ¡vamos! ¡Vamos juntos! Las puertas están abiertas, sin miedo, sin conceder espacios a la vacilación y a la desesperanza, convencidos de que vamos a vencer y que seremos protagonistas de una época de paz, sosiego, prosperidad y libertad. A todos los venezolanos de buena voluntad los invitamos a que acepten nuestra mano extendida para construir la verdadera unidad, la de todos los que queremos seguir construyendo libertad.

Caracas, 24 de mayo de 2020.