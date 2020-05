El embajador/AN en EEUU, Carlos Vecchio, reiteró este viernes que la “Operación Gedeón” no está vinculada a Juan Guaidó, y además indica que Nicolás Maduro la utiliza para “desviar” la atención de los temas clave de la “crisis” en Venezuela.

“El régimen de Maduro impulsa falso positivo con trama de Macuto para ocultar los temas clave que afectan a Venezuela. 1. El gobierno del Presidente Interino @jguaido no tiene responsabilidad ni vinculación alguna con la trama de la denominada operación Gedeón y SilverCorp. Ciudadano americano Jordan Goudreau junto a un grupo de venezolanos decidió ejecutar una operación independiente, infiltrada por dictadura de Nicolás Maduro y que es utilizada por el régimen narcoterrorista para desviar la atención de los temas clave de la crisis en Venezuela”, expresó Vecchio vía Twitter.

Así mismo, el diplomático opositor afirma que “relación que mantuvieron miembros de Comando. de Estrategia, JJ Rendón y Sergio Vergara, con empresa SilverCorp no pasó de una exploración de escenarios y proyectos que nunca fueron autorizados. Encuentros culminaron en noviembre 2019. Pdte. @jguaido nunca autorizó avanzar. Pdte. @jguaido tajantemente las descartó e instruyó claramente a ambos funcionarios de su gobierno a no avanzar con dicha empresa por razones de visión, estrategia, confianza y legalidad. El mismo Sr. Goudreau reconoció públicamente no recibir apoyo alguno del Gobierno Interino”.

“Gob. Interino no tiene responsabilidad con eventos del fin de semana ni es responsable de acciones aisladas ejecutadas 6 meses después por SilverCorp. Hemos dejado claro que esa relación fue cortada desde el año pasado. Se debe investigar quién financió la operación ejecutada, lo que permitirá identificar quién está detrás de ella. ¿A quién le convenía ejecutar una operación que ya había sido develada por medios de comunicación, además de la conocida detención del ciudadano Cliver Alcalá y la confiscación de las armas en Colombia. Todo apunta al régimen narcoterrorista de Maduro. Maduro, con asesoría cubana, quiso recrear su versión de “Bahía de Cochinos”, la cual fue ejecutada de manera inverosímil”, acotó.

Sobre la incursión de Macuto, Vecchio dice que “el régimen de Maduro habla de detenidos y asesinados durante la trama de Macuto pero oficialmente no precisa información sobre los muertos. ¿Dónde están los muertos, sus nombres? Nadie sabe. Todo es una manipulación. ¿Dónde está el parte oficial de la operación?. ¿Por qué solo se muestra a 2 ciudadanos de Estados Unidos rindiendo testimonio bajo coacción? ¿Por qué muestran “pruebas” que ya han mostrado recurrentemente en las ollas y falso positivos anteriores? Como de costumbre, solo se concentran en su propaganda contra EEUU, Colombia y Pdte. @jguaido”.

“Mientras el régimen posiciona este falso positivo, la realidad es que el sistema de salud sigue en el piso para poder atender la pandemia del Covid-19, que el pueblo venezolano enfrenta un pandemia en total vulnerabilidad y toda la ayuda humanitaria tan necesaria no ingresa como es debido por restricciones que régimen impone a la ONU y organismos de asistencia internacional. Asesinan a 50 personas en Cárcel de Edo. Portuguesa y aún no hay responsables. En sectores populares, Maduro respalda a bandas criminales armadas para cazar a bandas rivales”.

Vecchio además recuerda que “#Venezuela sufre de escasez inconcebible de gasolina y de una debacle del servicio eléctrico nacional. Cientos de venezolanos siguen varados en el exterior porque el régimen les impide retornar a su país, pero Maduro sí deja ingresar a territorio venezolano aviones iraníes para seguir saqueando el oro de sangre venezolano. 7. Maduro sigue entregando soberanía y recursos a fuerzas extranjeras. Cóctel Irán, Cuba, FARC, ELN, carteles del narcotráfico, con respaldo militar de Rusia es un peligro activo para la región. Comunidad intl. debe actuar”.

“Propuesta del Pdte. @jguaido es muy clara: un Gobierno de Emergencia Nacional que permitirá salir democráticamente de los 2 virus que afectan a #Venezuela, del régimen narcoterrorista de Maduro y de la pandemia. Esta respuesta ha recibido el respaldo de Estados Unidos con su “Marco para la Transición Democrática en Venezuela” y de la comunidad internacional. A Maduro se le agota el tiempo, ningún falso positivo detendrá su inevitable salida”, acotó.

Finalmente, asegura que “Maduro debe decidir si negocia su salida o si su entorno lo negocia a él. Sobre él pesan acusaciones internacionales por narcotráfico, órdenes de captura, recompensas millonarias. Maduro debe salir y saldrá. #Venezuela tendrá un nuevo nacimiento de libertad!. Seguimos por Venezuela”.

