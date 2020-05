Un Nuevo Tiempo Lara consignó un amparo constitucional por prestación de servicios debido a que los cortes de luz y agua que sufren los larenses en medio de la pandemia.



“Hoy los gobernantes siguen violando nuestra carta magna, que son derechos constitucionales como lo establece el Artículo 178 numeral 6, que de manera taxativa establece que se deben garantizar los servicios públicos en el estado o municipio, pero se hacen los sordos en lugar de hacer efectivos los servicio, lo único que hacen es reprimir al pueblo”, afirma UNT.

Calificaron de insólito que la gobernadora Carmen Meléndez, haya declarado de manera pública, notoria y comunicacional que los larense podían vivir sin luz pero que no podían vivir sin agua, “ante esa aberración, le contestamos que los 2 servicios, tanto el agua como la luz, son servicio importante para poder vivir en tranquilidad. ¿Qué clase de gobernante dice eso?, no solo violan la constitución, sino además, se burlan de los larenses y no le da ningún tipo de dolor, que hoy vivimos ante este grave problema , que se lleva en cada hogar larense”.

En este sentido agregan que hoy la gobernadora del estado Lara “se burla de su pueblo, ya que no hay un cronograma para los cortes eléctricos y que el ciudadano dura hasta 10 horas diarias sin el fluido eléctrico, en este sentido también está el problema del agua que es un derecho humano para poder vivir, los habitantes sufren entre 15 hasta 30 días, sin que le llegue el agua potable a sus hogares”.

El abogado Alexis Ramos Castillo, en nombre de la Dirección Ejecutiva Regional de UNT Lara, exigió el cese de violaciones contra los larenses y que se aboquen a una solución efectiva, y así llegue el agua y la luz a los hogares.

“Al pueblo Larense le decimos que UNT los acompañará en cada denuncia, en cada protesta, vamos a estar con ustedes, hoy nos toca vivir una calamidad, pero sabemos que con fe y fuerza vamos a lograr la libertad de nuestra Venezuela, no duden que vamos a estar allí elevando la voz en rechazo a las violaciones a sus derechos, seguimos ante esta situación de pandemia, seguimos monitoreando cada sector y buscamos salidas a tanto sufrimiento y dolor, ante este desgobierno que no atiende los grandes problemas que sufre nuestro pueblo”, finalizaron.

Nota de prensa