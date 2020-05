Las cuentas de Twitter, Instagram y Facebook de la empresa estadounidense SilverCorp fueron eliminadas, luego de la visita que realizó CNN a la sede de la contratista en Florida y reportara que la sede «está abandonada».



«Cuenta de Twitter @SilvercorpUSA ya no existe. Jordan Goudreau había reactivado la cuenta inactiva con apenas 2.000 seguidores el domingo por la noche después de lanzar lo que dijo que era una incursión militar en Venezuela. arrestar a Maduro», escribió Goodman en la misma red social.

Horas antes, CNN reportó que la periodista Ana María Mejía se trasladó hasta la sede de SilverCorp, en Melbourne Florida, EEUU.

«Son las oficinas de SilverCorp, según la pagina web, las que están viendo en este momento, tuvimos la oportunidad de llegar y nos dimos cuenta de que las oficinas están cerradas; incluso vimos a través de las ventanas y están sucias, las tomas arrancadas, luces reventadas, la puerta de afuera y adentro están llenas de telarañas y hojas, están cerradas», dijo Mejía.

«No pudimos comunicarnos con ellos a través de su número de teléfono. Es un misterio en este momento lo que ocurre al menos en la parte física. Las cuentas de Instagram y Facebook también fueron cerradas».

Twitter account @SilvercorpUSA no longer exists. Ex-Green Beret Jordan Goudreau had reactivated the dormant account with barely 2,000 followers on Sunday night after launching what he said was a military incursion into Venezuela. to arrest Maduro. pic.twitter.com/6Qk9k1EdqM

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 6, 2020