El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, James Story, se desligó de la operación Gedeón luego que Nicolás Maduro lo acusara ayer de ser el culpable del fracaso de dicha operación, pues dice que no conoce a los involucrados.



«No conozco a JJ Rendón ni a otras personas. Mi norte siempre ha sido el pueblo de Venezuela… Tampoco conozco a Cliver Alcalá ni a Goudreau. No conozco a estas dos personas; el gobierno norteamericano no ha hecho nada de esa forma. Nuestro foco es una solución pacífica. Esta “Operación Gedeón” no ayuda a la política pacífica que tenemos nosotros», indicó Story a Vladimir Villegas, donde aseveró que dicha operación se trata de «acciones de personas aventureras».

El diplomático afirmó que el foco de EEUU «siempre ha sido una solución política. Hay tantas preguntas que tengo sobre esa operación, pero nosotros no tenemos nada que ver».

«Estados Unidos no tiene que ver con esa operación. Nuestra potencia es mucho mayor que dos barquitos. El régimen, como lo llamo yo, está utilizando ese teatro de Bahía de la Paja para desviarnos del sendero de un diálogo verdadero donde todos puedan participar», consideró.

Asimismo también desmarcó a la DEA de los enfrentamiento en Petare. «Decir que la DEA está en Petare es como la historia del gato que provocó problemas en El Guri. La DEA no es un grupo paramilitar y no actúa de esa forma».

Sobre sus compatriotas detenidos en dicha operación, Story no descartó «cualquier tipo de conversaciones con el régimen» sobre ellos.

«Hablé con miembros del equipo de senadores para decirles que no sabíamos nada y que no tiene que ver con el Departamento de Estado. Pero lo tomamos en serio, porque sí es verdad que hay dos americanos que se encuentran en Venezuela; eso es algo serio. Pero es el Departamento de Justicia y el Congreso los que deben opinar sobre lo que van a hacer ellos. Son poderes distintos y diferenciados», dijo.

Para el norteamericano, todos los problemas de Venezuela «se derivan del fraude de 2018 en las presidenciales», develó además que tiene algunos amigos en el chavismo «pero no quiero nombrarlos para no ponerlos en peligro».

Por otro lado, sobre los estadounidenses varados en el país por efecto de la pandemia, apuntó que «somos un libro abierto. Quiero que el régimen trabaje conmigo para dejarnos usar aviones venezolanos, pueden ser de Laser, para salida de norteamericanos y seguiremos trabajando sobre el caso de los detenidos».